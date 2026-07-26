1:1 im Derby gegen Palzing: TSV Allershausen holt ersten Bezirksliga-Punkt seit 13 Jahren

Thomas Ostermaier vom TSV Allershausen – Foto: Birgit Gleixner

Der TSV Allershausen spielt nach 13 Jahren wieder in der Bezirksliga. Beim 1:1 gegen den SVA Palzing haderte der Aufsteiger mit dem Ausgleichstreffer.

Auf diesen Tag haben die Fußballer des TSV Allershausen lange gewartet. Nach 13 Jahren Pause bestritt die erste Mannschaft wieder ein Spiel in der Bezirksliga – und sammelte gleich den ersten Punkt. Beim 1:1 (1:1)-Remis im Derby gegen den SVA Palzing lieferten sich beide Teams ein enges Duell, in dem die Gastgeber zunächst das bessere Team waren.

Während der Aufsteiger die Euphorie mit in die neue Saison nahm, fand Palzing überhaupt nicht in die Begegnung. Dabei hatte Gästecoach Enes Mehmedovic mit den Offensivkünstlern Fabian Radlmaier und Marzuk Shaban zwei echte Überraschungen in der Startaufstellung parat.

Radlmaier hatte in der Vorbereitung keine Einheit komplett mitgemacht, wollte es aber unbedingt probieren. „Lieber wechsle ich ihn aus, wenn es nicht mehr geht, als ihn ein- und dann wieder auszuwechseln“, so Mehmedovic. Shaban – mittlerweile beim TuS Prien am Chiemsee – war auf Elternbesuch in der Heimat und besitzt ein Zweitspielrecht für den SVA. Da Andre Bauer angeschlagen war, zogen die Palzinger ihren Joker. Auf das Spiel hatten beide aber zunächst keinen Einfluss.

Palzing begann nervös, Allershausen zielstrebig – und dafür wurden die Gastgeber früh belohnt: Thomas Ostermaier brachte den Aufsteiger in der dritten Minute mit 1:0 in Führung. Die hätte höher ausfallen können, denn der TSV drängte die Gäste hinten rein und erspielte sich weitere Chancen. Der SVA überstand die Drangphase jedoch ohne weiteres Gegentor. Mitte der ersten Hälfte wurde das Lokalduell dann ausgeglichener.

Auch Palzing zeigte sich nun in der Offensive – und meldete sich mit dem Ausgleich zurück: Hinter dem Treffer von Marcel Radlmaier zum 1:1 in der 34. Minute steht allerdings ein großes Fragezeichen: Der Mittelfeldspieler war aus stark abseitsverdächtiger Position gestartet. Allershausen haderte mit der Entscheidung und sprach im Nachgang von mindestens zwei Metern Abseits. Palzing hingegen nahm den Treffer dankbar mit. Vor der Pause hatten beide Mannschaften Chancen – unter anderem lenkte SVA-Keeper Mateja Kostic eine gefährliche Flanke an die Latte. Ein weiterer Treffer fiel jedoch nicht.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein von Zweikampf- und Luftduellen geprägtes Match, dem allerdings die Chancen fehlten. Einmal rettete TSV-Verteidiger Maciej Machi in höchster Not gegen Ivan Rakonic. Auf der anderen Seite verpasste es Domenik Baller kurz vor Schluss, im richtigen Moment abzuschließen. So blieb es beim 1:1-Remis – und damit einer am Ende gerechten Punkteteilung.

Allershausen durfte sich also über den ersten Bezirksliga-Zähler seit 13 Jahren freuen, während Palzing nach der verschlafenen Anfangsphase mit einem blauen Auge davongekommen ist.