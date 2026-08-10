1:1 – Holter Löwen hadern durchaus

Der VfB Schloß Holte verpasst zum Auftakt einen Sieg. – Foto: Philipp Bülter

Die Mannschaft von Erfolgstrainer Kevin Kröger hatte personell Einiges umstellen und teils auf A-Junioren-Akteure setzen müssen. Die Umstellungen sorgten zu Beginn dafür, dass die Hausherren besser ins Spiel kamen und durch Burak Bostanci, der einen Ball von der linken Seite im Tor unterbrachte, mit 1:0 in Führung gingen (31.).

Bad Oeynhausen. Gemischte Gefühle herrschten am Sonntagabend bei Trainer Kevin Kröger nach der Partie seiner Holter Löwen beim FC Bad Oeynhausen. Der heimische Fußball-Landesligist hatte sich in einem äußerst engen Spiel ein 1:1 (1:1) erarbeitet.

Der Gast zeigte sich davon aber unbeeindruckt und kam nach einer Ecke durch einen Kopfball von Nico Kespohl zum 1:1-Ausgleich (36.). Danach war es ein recht ausgeglichenes Spiel – so auch nach dem Seitenwechsel. Das Team von Kevin Kröger hatten sogar noch in der Nachspielzeit die Chance, mit einem Sieg zu starten, doch der Kopfball von Milo Friedrich sowie Daniel Fröses Kopfstoß fanden beide nicht ihr Ziel. So blieb es letztlich beim 1:1.

Nach dem Spiel bilanzierte Gästetrainer Kevin Kröger einen insgesamt durchwachsenen Auftritt seiner Mannschaft: „Wir können wegen der Personalsituation mit dem Spiel und dem Ausgang zufrieden sein, mit der Chancenverwertung jedoch nicht. Da müssen wir einfach eine Möglichkeit in ein Tor ummünzen, dann gewinnen wir das Spiel. Das ärgert uns dann schon ein bisschen“, sagte der sichtlich hadernde Coach der Holter Löwen.