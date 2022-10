1:1 - Gerechte Punkteteilung zwischen Aramäer Heilbronn und Pfedelbach Unentschieden im Spiel der Landesliga

Zu Beginn kam Pfedelbach zwei Mal durch eine Ecke halbgefährlich vor das Tor. In der 10.Spielminute tauchten die Aramäer Heilbronn dann sehr gefährlich vor dem Pfedelbacher Gehäuse auf. Nach einem schönen Zuspiel von Jermaine Wesley konnte ein Schuss von Robert Grau von einem Pfedelbacher Verteidiger durch eine Grätsche geklärt werden. In der 15.Spielminute köpfte Kevin Berg durch einen Eckball die Hausherren zur verdienten Führung. In der 18.Spielminute schoß Martin Frey jedoch knapp über das Tor.

In der 22. Spielminute gleichte Pfedelbacher Janik Pfeiffer durch ein Strafstoßtor aus. Ein durchaus berechtigter, wenn auch unglücklicher Elfmeter aus Sicht der Hausherren nach Torwartfoul. Die Hausherren wirkten anschließen ballsicherer, haben gut gepresst, jedoch kam es im Pfedelbacher Strafraum lediglich zu Einzelaktionen, welche Pfedelbach meistens ohne größere Probleme verteidigen konnten. In der 30. Minute klärte Heilbronns Kresimir Strangar in letzter Not auf der Linie. Die Aramäer wirkten auf der rechten Seite jedoch etwas anfällig für Pfedelbacher Konter, welche letztlich jedoch jedoch nicht für die letztlich ganz große Gefahr sorgen könnten.

In der 50. Spielminute sah Martin Frey nach einem Foul die Gelbe Karte an der Mittellinie. Die Pfedelbacher forderten eine andere Farbe. Dies sollte nicht die letzte Karte des Tages bleiben. Das Spiel wurde härter, jedoch im fairen Rahmen. Im weiteren Spielverlauf der zweiten Hälfte konterte Pfedelbach immer wieder, wenn auch ohne Ertrag. Auch Heilbronns Jermaine Wesley, Robert Grau und Robin Binder tauchten immer wieder vor dem gegnerischen Torhüter Dennis Petrowski auf. Die meisten Chancen auf beiden Seiten entstanden durch Standards. Die spielentscheidende Idee fehlte letztlich beide Teams , sodass das Endergebnis in Ordnung geht.

