11 gelbe Karten im Spiel "Fredersdorf/Vogd. gegen Rüdersdorf"

Die Begegnung zwischen dem Tabellenzweiten und Dritten in der Kreisliga-Nord war trotz der häufigen Verwarnungen von Schiedsrichter Tom Schmidt aus Altlandsberg keine unfair geführte Partie. Besonders nach seiner Nichtanerkennung des Elfmetertores Marc Antionius Eilings (50.min.), das rechtmässig hätte zählen müssen, erhitzten sich jedoch einige Gemüter und der sonst besonnene TSG-Trainer Timo Kornheim erhielt nach unzufriedenem Reinrufen zu Schiedsrichterentscheidungen eine Verwarnung. Am Ende erreichten die Fredersdorf-Vogelsdorfer mit noch zwei erzielten Treffern doch noch einen verdienten Sieg dieser spannenden Begegnung.

Im ersten Gegenzug der Gäste folgte ein Freistoss von rechter Angriffseite aus, den Rüdersdorfs Spielführer Lourenco Lüdtke im Strafraum an den nicht konsequent genug abschirmenden Spielern der Frederdorf-Vogelsdorfer Hintermannschaft zum 0 : 1 verlängerte.

Zum Spiel: Gleich im ersten Angriff der TSG-Elf verletzte sich Marc Maiwald beim Zweikampf und kam im nächsten Versuch trotz Humpelns zu einem Solo in Richtung Gästetor, wobei er sich das Leder etwas zu weit vorlegte und Torwart Oliver Siedtmann schneller zur Stelle war.

Wenige Spielminuten später setzte sich Anthony Scheib auf der linken Seite durch und passte den Ball auf den parallel mitlaufenden Kilian Spick zu, dessen Abschluss Keeper Siedtmann parierte, doch der abgewehrte Ball wurde von Florian Ottomann zum 1 : 1 in den Tormaschen versenkt.

Fredersdorf-Vogelsdorf führte nun überlegen die Partie. Maiwalds Distanzschuss (20.min.) entschärfte Siedtmann jedoch mit starker Parade. Allerdings bei einem Mißgeschick von TSG Torwart Leonard Pries, der den Ball beim Abwurf einem Rüdersdorfer Spieler vor die Füße warf, musste Sean Röhl dessen Abschluss noch zur rettenden Ecke für die Gäste weiterlenken.

Zwei Gelegenheiten für die Fredersdorf-Vogelsdorfer nach Freistoßablage mit Eilings Abschluss am Tor vorbei (25.) und Flachschuss Maiwalds, den Rüdersdorfs Keeper hielt, waren Zeichen ihres folgenden Offensivfussballs. Einen nächsten Abschluss von Spick konnte Rüdersdorfs Torwart zum Eckball abwehren (28.). Doch wenige Minuten später gelang Scheib ein Steckpass durch die Mitte, den sich erneut Spick eroberte und mit seinem Dribbling vorbei an Siedtmann knapp vor der Grundlinie, zum 2 : 1 ins leere Tor schoss.

Bei einem Zweikampf im TSG Strafraum pfiff Schiedsrichter Schmidt zum Foulelfmeter, den Lennard Gronau platziert zum 2 : 2 verwandelte. Vor dem Pausenpfiff hielt Torwart Siedtmann den Spielstand fest, als er nach Freistoss Ottomanns, den Abschluss Eilings im Nachfassen unter sich begrub.

Gleich zu Wiederbeginn nach der Halbzeitpause gelang den Gästen ein Eckball, der zum Kopfball Lüdtkes führte, den Keeper Pries reaktionsschnell festhielt. Im Gegenzug kam es im Strafraum der Rüdersdorfer zum Streitfall eines Foulspieles, wobei sich Schiedsrichter Schmidt bei seinem Assistenten Fritz Ole Wiesner informierte und darauf hin auf Foulstrafstoss für Fredersdorf-Vogelsdorf entschied. Eiling schoss den Elfmeter, den Siedtmann parierte, doch Eiling im Nachsetzen sofort ins Tor verwandelte. Zunächst gab er den Treffer, doch kurz darauf entschied er auf Rücknahme des Tores (nach dem Spiel gab er seinen Fehler zu !).

Die Begegnung wurde nun hitziger, wobei besonders von den Zuschauern frustige Bemerkungen zu hören waren. Doch beruhigte sich die Lage auch wieder und die Gastgeber konzentrierten sich auf ihr Offensivspiel. Mit einer Superparade entschärfte Rüdersdorfs Keeper einen Volleyschuss von Spick, der einen Flankenwechsel Eilings sofort aufs Tor hämmerte (68.). TSG-Trainer Kornheim brachte mit Valentino Rosenow und Felix Greulich zwei frische Spieler in die Partie und man spürte weiterhin Offensivlust bei den Hausherren.

Bis auf einen Freistoss der Gäste (82.), wobei Lüdtke den Ball auf das Tordach der Rot-Weissen setzte, war überwiegend die TSG-Elf am "Drücken". Als der eingewechselte Maurice Völckert im Rüdersdorfer Strafraum zu Fall kam, pfiff Schiedsrichter Schmidt erneut Elfmeter. Wieder ein"Krimi" ? Denn erneut parierte Torwart Siedtmann den Schuss vom gefoulten Spieler. Doch ein Pfiff zur Wiederholung des Elfmeters folgte ! Zu plötzliche Bewegung von der Torlinie vor dem abschiessenden Schützen vom Torwart. Nun nahm sich Maiwald das Leder und schoss das 3 : 2 in die Maschen.

7 Minuten Nachspielzeit wurden angezeigt und im Zweikampf zwischen Röhl und Julian Kroll hatte der Rüdersdorfer den unter ihm am Boden liegenden noch "Einen" mitgegeben und flog nun mit seiner zweiten "Gelben Karte" vom Platz. In Unterzahl mussten die Gäste bei einem Angriff der Fredersdorf-Vogelsdorfer noch den Treffer zum 4 : 2 hinnehmen, als Spick nach Dribbling auf Eiling passte und dessen Abschluss einen verdienten Sieg krönte.

Nächste Woche kommt es zur Spitzenbegegnung der punktgleichen Tabellenführer, zwischen SV Prötzel und TSG Fredersdorf-Vogelsdorf an der Weißen Brücke in Prötzel ! MSV Rüdersdorf muss nach Gartenstadt reisen. (Beide Spiele am Samstag ab 13 : 00 Uhr)