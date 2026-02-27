 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

1:1 gegen SuS Haarzopf: Burgaltendorf verpasst Sprung an die Spitze

Bezirksliga, Gruppe 6: Zum zweiten Mal in Folge gab es am Ende eine Punktetrennung für den SV Burgaltendorf. Im Duell gegen SuS Haarzopf stand sogar ein später Knockout bevor.

von Markus Becker · Gestern, 22:52 Uhr · 0 Leser
Remis für Andreas Krippel und den SV Burgaltendorf.
Remis für Andreas Krippel und den SV Burgaltendorf. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 6
Arm. Kloster
BG Überruhr
SpVgg Steele
Niederwenig. II

Am Freitagabend gab der SV Burgaltendorf der direkten Konkurrenz die Steilvorlage. Nach dem 1:1 gegen SuS Haarzopf könnte das Spitzenduo sich absetzen.

Am Sonntag fängt im Fernduell um Platz eins der frühe Vogel den Wurm. Tabellenführer DJK Arminia Klosterhardt muss bereits um 11 Uhr gegen Dostlukspor Bottrop ran, um 12.15 Uhr gastiert Sterkrade 06/07 bei den Sportfreunden Niederwenigern II. Die Schützlinge von Lars Mühlbauer sind exzellent ins neue Jahr gestartet und stellten mit dem 4:0-Sieg gegen die SF Königshardt auch einmal mehr ihre Offensivpower unter Beweis.

Im Tabellenkeller steht der FC Blau-Gelb Überruhr zunehmend mit dem Rücken zur Wand. Etwas Zählbares gegen TuSEM Essen könnte zumindest noch einmal neue Hoffnung verbreiten.

>>> FuPa Niederrhein auf WhatsApp

>>> Zum FuPa-WhatsApp-Kanal für den Kreis Essen

>>> Zum FuPa-WhatsApp-Kanal für den Kreis Oberhausen

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: Zur Tabelle

Gestern, 19:30 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
1
1
Abpfiff

Burgaltendorf begann beherzt, konnte aus vielversprechenden Möglichkeiten jedoch keinen Profit schlagen. Jonas Rölver traf nur Aluminium (5.), Caspar Schelewksi zielte knapp am Gehäuse vorbei (7.), woraufhin Jason-Lee Gerhardt gleich zwei Mal am Pfosten scheiterte (19.). Im weiteren Spielverlauf konnte Haarzopf wieder ruhe in die Partie bringen. Die ganz großen Tormöglichkeiten aus der Anfangsphase gab es auf beiden Seiten eine Weile nicht mehr. Mit Fortschreiten der zweiten Hälfte hatte Haarzopf sich etwas Oberwasser erspielt und ging dadurch spät in Führung. Nach Eckball von Maximilian Härtel brachte Timo Brandt das Spielgerät per Kopf zu seinem ersten Saisontreffer über die Linie (88.). Siegtorschütze wurde er damit aber nicht, da Rölver fast postwendend für den SVB ausglich (90. +1). So mussten sich beide Seiten nach einer turbulenten Schlussphase mit einem Punkt zufriedenstellen.

SuS Haarzopf – SV Burgaltendorf 1:1
SuS Haarzopf: Dennis Jochum, Jan Seeling (75. Timo Brandt), Julian Piontek, Joshua Coffie (67. Maximilian Härtel), Marvin Pape (65. Johannes Flatow), Matteo Viefhaus, Justin Kaiser, Enrico Ratz (57. Michael Seidelmann), Ben Ansorge, Yunosuke Seo, Thomas Denker (70. Felix Franken) - Trainer: Matthias Walter - Co-Trainer: Stefano Trißler
SV Burgaltendorf: Maximilian Luke Wagner, Leon Metke, Georgios Ketsatis, Caspar Schelewski (83. Sky Eric Lietzau), Jason-Lee Gerhardt (89. Alkan Albayrak), Jannis Böhner, Jonas Rölver, Kevin Barra, Mehmet Can Köstekci (69. Tim Karkau), Schevan Rascho (40. Kiros Galatidis), Michael Siminenko - Co-Trainer: Ricardo Zweck - spielender Co-Trainer: David Moreno Gonzalez - Trainer: Andreas Krippel
Schiedsrichter: Kevin Schröter
Tore: 1:0 Timo Brandt (88.), 1:1 Jonas Rölver (90.+1)

Morgen, 11:00 Uhr
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
11:00

Morgen, 13:30 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
13:30

Morgen, 15:30 Uhr
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
15:30

Morgen, 15:00 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
15:00

Morgen, 15:30 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
15:30

Morgen, 15:15 Uhr
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
15:15live

So geht es weiter

22. Spieltag
06.03.26 VfB Frohnhausen - FC Blau-Gelb Überruhr
08.03.26 Sportfreunde Niederwenigern II - Sportfreunde Königshardt
08.03.26 SV Burgaltendorf - DJK Arminia Lirich 1920
08.03.26 Fatihspor Essen 2001 - Spvgg Sterkrade-Nord
08.03.26 Vogelheimer SV - SuS Haarzopf
08.03.26 Heisinger SV - Rot-Weiss Essen II
08.03.26 DJK Arminia Klosterhardt - Fortuna Bottrop
08.03.26 SpVgg Sterkrade 06/07 - Dostlukspor Bottrop
08.03.26 TuSEM Essen 1926 - SpVgg Steele

Hier geht es zum Spielplan

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: