1:1 gegen Grünwald – ein Remis, mit dem der VfB Hallbergmoos leben muss

Nur dank der Paraden von Keeper Heckl konnte der VfB Hallbergmoos im Heimspiel gegen Grünwald punkten. Die Positiv-Serie der Hausherren bleibt damit bestehen.

Hallbergmoos – Wenn der Gegner gut bis zu gut ist, können Fußballer auch mal mit einem Unentschieden leben. Für den VfB Hallbergmoos traf das diesmal zu. Denn das 1:1 (1:1) im Spitzenspiel gegen Bayernliga-Absteiger TSV Grünwald war das Höchste der Gefühle. Torwart Tobias Heckl rettete seinem Team die Serie von nun fünf ungeschlagenen Spielen.

In der ersten Phase der Partie waren die Hallbergmooser voll da – und verdienten sich die frühe Führung. Direkt in Minute drei hatte Carl Opitz eine erste gute Kopfballchance, und der zweite Abschluss von Emil Kierdorf brachte das 1:0 (16.). Nach einem Steilpass umdribbelte er den Keeper. Grünwald setzte zwar ebenfalls Nadelstiche, aber eben nicht mehr.

Individuelle Klasse, die nicht immer zu verteidigen war

Mit zunehmender Spielzeit wurde der Flutlichtabend dann aber von den Gästen dominiert. Der TSV gewann die Kontrolle über das Spielgeschehen, hatte viel Ballbesitz und dazu die individuelle Klasse, die nicht immer zu verteidigen war. Der Ausgleich des langjährigen Bayernliga-Kickers Marcel Kosuch entsprang nach einer starken Bewegung einem Schuss, der einfach nur krachend einschlug (43.).

Der Ausgleich kurz vor der Pause war überfällig, da die Grünwalder davor schon Riesenchancen hatten. Torwart Heckl parierte einmal im Eins-gegen-Eins bei einer Chance, die den Charakter eines Elfmeters hatte.

In der zweiten Hälfte packte der Hallbergmooser Schlussmann bei einem Grünwalder Sturmlauf eine weitere Monsterparade aus. Die Gäste hatten eine Handvoll Topchancen inklusive eines Pfostentreffers aus spitzem Winkel. „Wir müssen uns bei Tobi bedanken“, sagte Trainer Andreas Giglberger. „Er hat viel auf die Fresse bekommen und uns diesen Punkt gerettet.“

Hallbergmooser Großchance nach Klärungsschlag

Und dann gab es doch noch die Großchance für die Hausherren, mit der die Hallbergmooser das 2:1 hätten machen und das Spiel auf den Kopf stellen können: Nach einer Ecke der Gäste kam der lange Klärungsschlag – und dann der Krause-Express in ICE-Geschwindigkeit. Der Supersprinter schnappte sich das Leder und überlief 40 Meter vor dem Tor den Keeper. Seinen Schuss auf den leeren Kasten klärte jedoch ein Verteidiger per Kopf.

„An solchen Tagen musst du den Punkt mitnehmen“, sagte Giglberger. Sein Team brachte das eigene Spiel nicht durch und ließ die wenigen Chancen verstreichen. Giglberger kritisierte außerdem, dass man trotz Lufthoheit wenig bis gar nichts aus den eigenen Standards gemacht habe. Es war kein VfB-Tag – aber mit zwei Punkten Rückstand auf Platz zwei bleibt man im Geschäft.