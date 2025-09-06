1:1 gegen Eichstätt: Erster Punktverlust von Unterhaching

Man nehme einen Platzverweis - Gästespieler Erion Avdija sah in der 69. Minute aufgrund einer Tätlichkeit die Karte - und einen einmal mehr treffsicheren Führungsspieler in Person von Lucas Schraufstetter und fertig ist die kleine, aber feine Überraschung. Nach der frühen Führung durch Alexander Winkler (16. Minute) schien dieses Duell zunächst den Lauf zu nehmen, den man erwartet hatte. Am Ende jedoch behielt Eichstätt einen Punkt im Hirsch-Sportpark, den man wahrlich nicht auf der Agenda hat stehen sehen. Insgesamt ein weiterer Beleg dafür, dass der VfB endgültig zurück ist in der Regionalliga. Und der Beweis dafür, dass selbst Unterhaching nicht mir nichts, dir nichts durch die Saison marschiert.