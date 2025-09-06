1:1 gegen Eichstätt: Erster Punktverlust von Unterhaching

Wer noch nicht mitbekommen hat, dass der VfB Eichstätt zurück ist in der Regionalliga Bayern, der weiß es spätestens nach dem 7. Spieltag. Am Samstag setzte der Aufsteiger nämlich ein Ausrufezeichen, in dem er Drittliga-Absteiger Unterhaching den ersten Punktverlust der Saison beibrachte. David ärgerte Goliath, die Amateure stellten den Profis ein Beinchen. So auch in Aubstadt - aber unter anderen Vorzeichen. Die Unterfranken besiegten den FC Augsburg mit 2:0.
Man nehme einen Platzverweis - Gästespieler Erion Avdija sah in der 69. Minute aufgrund einer Tätlichkeit die Karte - und einen einmal mehr treffsicheren Führungsspieler in Person von Lucas Schraufstetter und fertig ist die kleine, aber feine Überraschung. Nach der frühen Führung durch Alexander Winkler (16. Minute) schien dieses Duell zunächst den Lauf zu nehmen, den man erwartet hatte. Am Ende jedoch behielt Eichstätt einen Punkt im Hirsch-Sportpark, den man wahrlich nicht auf der Agenda hat stehen sehen. Insgesamt ein weiterer Beleg dafür, dass der VfB endgültig zurück ist in der Regionalliga. Und der Beweis dafür, dass selbst Unterhaching nicht mir nichts, dir nichts durch die Saison marschiert.
Apropos: Beweis. Diese Partie - ein Beleg dafür, welch unterschiedliche Gefühle nach einem Spiel herrschen können. Auf der einen Seite der siegreiche TSV Aubstadt. Severo Sturm (68.) und Urgestein Ingo Feser wie eigentlich gewohnt via Standard (Elfmeter, 91. Minute) brachten den Sieg der Unterfranken auf den Weg. Die positiven Wochen von "Abscht" gehen somit weiter, die Truppe von Neu-Trainer Claudiu Bozesan rangiert inzwischen auf Platz 3. Hochgefühl beim TSV! Und das Gegenteil beim FC Augsburg II: Nachdem die Bundesliga-Reserve zuletzt vier Punkten holen konnte, setzte es eine Niederlage. Deger, Sorg & Co. bleiben somit Kellerkind.