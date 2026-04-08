1:1 gegen den VfB II: Ulmer Aufholjagd reicht nur für einen Punkt

Nach dem jüngsten Heimerfolg gegen den SC Verl reiste der SSV Ulm 1846 Fußball mit der Hoffnung auf den nächsten Dreier zum Auswärtsspiel nach Aspach. Im württembergischen Duell gegen den VfB Stuttgart II entwickelte sich von Beginn an eine umkämpfte Partie. In der ersten Halbzeit verzeichnete der VfB zwar mehr Ballbesitz, konnte daraus jedoch zunächst kein Kapital schlagen. Ein Abschluss von Nicolas Sessa aus der 13. Minute verfehlte das lange Eck des Ulmer Tores.

Ulm findet spät in den Rhythmus

Die Ulmer standen zunächst stabil, brauchten aber über eine halbe Stunde, um eigene Akzente in der Offensive zu setzen. In der 32. Minute bediente Jonathan Meier den Mitspieler Dennis Chessa mit einer flachen Flanke, dessen Direktabnahme jedoch von Florian Hellstern pariert wurde. Nur eine Minute später flankte Leon Dajaku von der linken Seite auf Lucas Röser, der den Ball jedoch knapp rechts am Kasten vorbeisetzte.

Kalte Dusche unmittelbar nach dem Seitenwechsel

Der zweite Durchgang begann für die Spatzen mit einem herben Rückschlag. In der 48. Minute sorgte eine Flanke von Leny Meyer für Unordnung im Ulmer Strafraum. Nicolas Sessa nutzte die unübersichtliche Situation aus kürzester Distanz und traf zur 1:0-Führung für den VfB Stuttgart II. Die Ulmer reagierten prompt und wurden deutlich aktiver. In der 59. Minute parierte der Stuttgarter Keeper zunächst einen Kopfball von Lucas Röser und entschärfte anschließend auch den Volley-Nachschuss von Leon Dajaku.

Schlagabtausch und starke Torhüterleistungen

In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Justin Diehl scheiterte innerhalb einer Minute gleich doppelt an Christian Ortag, der sowohl den Abschluss auf das lange Eck als auch den Versuch auf das kurze Eck glänzend parierte (64.). Auf der Gegenseite versuchte es Dennis Dressel in der 70. Minute mit einem Distanzschuss, der jedoch knapp über das Stuttgarter Gehäuse strich.

Verdienter Ausgleich durch Lucas Röser

Die Bemühungen der Ulmer Mannschaft wurden in der 76. Minute belohnt. Lucas Röser kam frei vor Florian Hellstern zum Abschluss und vollendete ins kurze Eck zum 1:1-Ausgleich. In der Schlussphase drängten die Spatzen auf den Sieg: Ein direkt ausgeführter Freistoß von Leon Dajaku verfehlte den kurzen Pfosten nur knapp (80.). Pavel Dotchev brachte frisches Personal, doch der entscheidende Treffer wollte nicht mehr fallen. In der 90. Minute vergab der eingewechselte Julian Lüers die letzte Gelegenheit für den VfB, als er den Ball links am Tor vorbeisetzte.

Der Blick auf das rettende Ufer

Am Ende reichte die engagierte Gesamtleistung der Ulmer nicht für drei Punkte. Das 1:1-Unentschieden bedeutet für den SSV Ulm 1846 Fußball zwar einen weiteren Punkt auf dem Konto, doch bei nur noch sechs ausstehenden Spielen in der 3. Liga beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer – derzeit besetzt vom 1. FC Saarbrücken – weiterhin acht Punkte. Die Spatzen verharren mit 29 Zählern auf dem 17. Tabellenplatz und stehen damit unter enormem Druck. Am kommenden Samstag wartet die nächste Herkulesaufgabe im Ostseestadion beim F.C. Hansa Rostock.