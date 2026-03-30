1:1 gegen den SC Geislingen II 🔴⚪

Der TSV Weilheim kommt gegen den Tabellenletzten nicht über ein Unentschieden hinaus.

Nach der frühen Führung durch Yücel Uluköylü entwickelte sich keine klare Linie im Weilheimer Spiel. Zwar ergaben sich im Verlauf der Partie einige Möglichkeiten, insgesamt fehlte jedoch die nötige Durchschlagskraft und Präzision im letzten Drittel.