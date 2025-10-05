1:1 gegen den FSV Mainz 05 II – der Bahlinger SC spielt erneut Remis

Nach sieben Zählern aus drei Partien passten für den SC Freiburg II bei Eintracht Trier weder die Leistung noch das Ergebnis. Die Elf von Bernhard Weis unterliegt in der Fußball-Regionalliga mit 1:3. Das vierte Unentschieden hintereinander für den Fußball-Regionaligisten Bahlinger SC: Beim 1:1 (0:0) gegen den FSV Mainz 05 II geht es in den Schlussminuten mal wieder turbulent zu.
Der leichte Aufwärtstrend der SC-Zweiten endete beim SV Eintracht Trier abrupt. "Wir haben heute zu wenig Energie auf den Platz bekommen, wir waren immer einen Schritt zu spät", sagte SC-Coach Bernhard Weis. Um den bereits fünften Heimerfolg der Gastgeber in der Weinregion Mosel zu verhindern, tat der Sportclub von Beginn an zu wenig. Er ließ sich in vielen Zweikämpfen zu einfach abkochen und leistete sich erneut gravierende individuelle Aussetzer. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Freiburg: Jantunen – Oguguo (46. Tarnutzer), Ogbus, Schopper, Steinmann – Rüdlin (70. Hornschuh), Wagner – Founes (46. James), Zelic, Tober (70. Koß) – Catak (46. Fetsch). Tore: 1:0 Marceta (11.), 2:0 Weigelt (45.+1), 3:0 Marceta (66.), 3:1 Tarnutzer (90.+1). SR: Waldinger (Rauschenberg). ZS: 2022. Bes. Vorkommnisse: James vergibt Foulelfmeter (80./Freiburg).
Die 87. Spielminute war bereits angebrochen, als die Dramaturgie der Regionalligapartie zwischen dem BSC und der zweiten Mannschaft des Bundesligisten FSV Mainz 05 ein besondere Wendung erfuhr. Bis dahin hatten die Mainzer ihre 1:0-Führung durch einen umstrittenen Foulelfmeter, souverän verwandelt vom früheren Bundesligaspieler Yunus Malli (66.), ziemlich abgeklärt verteidigt. Dann aber zeigte Schiedsrichter Maximilian Prölss dem keine 20 Minuten auf dem Feld stehenden Mainzer Nayrobi Vargas für ein Allerweltsfoul im Mittelkreis die Gelb-Rote Karte. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Bahlingen: Petzold – Monga (69. Scholl), Tost, El Abed – Herrmann (69. Shaqiri), Köbele (79. Echner), Bux, Schmidt (69. Wuttke) – Wehrle (78. Maqkaj), Rienhardt, Pepic. Tore: 0:1 Malli (66./ Foulelfmeter), 1:1 Rienhardt (90.+3). Schiedsrichter: Prölss (Darmstadt). ZS: 642. Gelb-Rot: Vargas (87.), Schopp (90.+7/ beide Mainz).