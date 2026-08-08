1:1 - Eddersheim gibt sich mit Punkt zufrieden

Demyan Imek verwandelte vom Punkt zur Eddersheimer Führung in Stadtallendorf – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Hessen. Der FC Eddersheim bleibt auch nach dem zweiten Spieltag der Hessenliga ungeschlagen. Beim TSV Eintracht Stadtallendorf, dem Drittplatzierten der vergangenen Saison, kam der Vorjahresvizemeister zu einem 1:1-Unentschieden. Nach dem überzeugenden Auftaktsieg gegen den FC TuBa Pohlheim musste sich die Mannschaft von Cheftrainer Carsten Weber diesmal mit einem Punkt begnügen. Angesichts des Spielverlaufs und der starken Schlussphase der Gastgeber kann der FCE mit dem Remis jedoch gut leben.

Mit Kraus fand sich jedoch schnell ein Ersatz. Auch wenn dieser einen anderen Spielertyp verkörpert, zeigte sich Weber mit dessen Auftritt zufrieden: „Niklas Kraus hat ihn gut ersetzt, auch wenn er ein anderer Spielertyp als Ronaldo ist.“

Im Vergleich zum erfolgreichen Saisonauftakt nahm Weber zwei Veränderungen in seiner Startelf vor. Niklas Kraus und Philipp Velosa rückten neu in die Anfangsformation. Verzichten musste Eddersheim dagegen auf Neuzugang Ronaldo Dos Santos Ferreira, der beim 4:1 gegen Pohlheim noch doppelt getroffen hatte. Sein Fehlen war allerdings bereits im Vorfeld bekannt. „Es war alles schon vorher abgeklärt, wir wussten, dass er uns am zweiten Spieltag nicht zur Verfügung stehen wird“, erklärte Weber.

Intensive erste Hälfte bleibt torlos

Von Beginn an entwickelte sich in Stadtallendorf eine intensive Begegnung. Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe und schenkten sich in den Zweikämpfen wenig. Im letzten Drittel fehlte dem FCE allerdings die nötige Präzision, um aus den eigenen Angriffen mehr Gefahr zu entwickeln. „Es war ein sehr intensives Spiel in der ersten Halbzeit, im letzten Drittel hat aber die Genauigkeit gefehlt“, analysierte Weber.

Die beste Möglichkeit der Gäste ergab sich nach einem Fehler der Stadtallendorfer Defensive. Niklas Kraus fing einen zu kurzen Pass eines Innenverteidigers ab, umkurvte anschließend den Torhüter, traf aus spitzem Winkel jedoch nur das Außennetz.

Imek bringt Eddersheim in Führung

Nach dem Seitenwechsel kam der FCE besser in die Partie und belohnte sich früh. In der 50. Minute zeigte der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt. Demyan Imek übernahm die Verantwortung und verwandelte den Strafstoß zur 1:0-Führung für Eddersheim.

In der Folge bot sich den Gästen sogar die Möglichkeit, den Vorsprung auszubauen. Mehrere Chancen blieben jedoch ungenutzt. Weber sah darin einen entscheidenden Punkt: „In der Phase nach dem 1:0 haben wir es verpasst, durch mehrere Chancen die Führung auszubauen.“ Stattdessen blieb Stadtallendorf im Spiel und erhöhte zunehmend den Druck.

Pistor bestraft nachlassende Eddersheimer

Mit zunehmender Spieldauer verlor Eddersheim etwas die zuvor vorhandene Ordnung. „Wir wurden leider immer nachlässiger und kamen nicht mehr in unsere Struktur rein, auch weil Stadtallendorf den Druck aber massiv erhöht hat“, erklärte Weber.

Die Gastgeber nutzten ihre Druckphase schließlich zum Ausgleich. In der 75. Minute traf Jacob Pistor zum 1:1. Der frühere Jugendspieler des SV Wehen Wiesbaden sorgte damit für den verdienten Ausgleich und brachte gleichzeitig noch einmal zusätzliche Spannung in die Schlussphase. In den letzten Minuten entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Beide Mannschaften wollten sich nicht mit dem Unentschieden zufriedengeben und suchten weiterhin den Weg nach vorne.

Gerechtes Remis beim Spitzenteam

Am Ende blieb es jedoch beim 1:1. Für Weber war das Ergebnis angesichts des Spielverlaufs folgerichtig: „Es war ein absolut gerechtes Unentschieden. Auch gegen Ende wurde es nochmal hitzig, beide Mannschaften haben auf Sieg gespielt.“

Mit dem Punkt kann der FC Eddersheim gut leben. Nach dem Auftaktsieg gegen Pohlheim bleibt der Vorjahresvizemeister damit auch nach zwei Spieltagen ungeschlagen. „Wir sind mit dem Punkt zufrieden. Wir haben auswärts gespielt und Stadtallendorf hat eine super Mannschaft, die auch den Anspruch haben, ganz oben anzugreifen“, ordnete Weber das Ergebnis ein.