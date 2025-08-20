1:1 des TSV Landsberg nach dem Trainerbeben

Einen sportlichen Dämpfer gab es für den TSV Landsberg am Tag nach der Trennung von Trainer Alexander Schmidt. Gegen Türkspor Augsburg, das bis dato in der Bayernliga Süd punktlos war, gab es ein 1:1. Auch der FC Pipinsried teilte sich die Punkte, verspielte beim FC Ismaning allerdings einen 3:0-Vorsprung. Siege feierten der FC Gundelfingen (2:1 beim SV Heimstetten) und TSV Nördlingen (3:1 gegen Türkgücü München).
Wie würde die Reaktion bei den Kickern des TSV Landsberg auf die Trennung von Trainer Alexander Schmidt ausfallen? Das war die vordringliche Frage beim Heimspiel Türkspor Augsburg. Beeindruckt schienen die Landsberger nicht - und sie zeigten nach dem Rückstand Moral. Ganz gelungen ist dem Interimsgespann Christopher Rech/Furkan Kircicek der Einstand dennoch nicht, denn es wäre bedeutend mehr drin gewesen als das 1:1.
Auf den Rängen schienen sich die Diskussionen in Grenzen zu halten - während einerseits von einer „gefühlten Notbremse aufgrund der finanziellen Situation“ die Rede war, waren andere der Meinung, dass die Ansprüche eines Profi-Trainers an eine Amateur-Mannschaft vielleicht doch zu hoch gewesen seien. Große Sorgen schienen sich nur wenige zu machen. Zurecht, wie das Team auf dem Platz zeigte.
Von Beginn an bestimmten die Landsberger die Partie, doch der letzte Pass kam zu selten an - Pech hatte Daniele Sgodzaj, dessen Kopfball an den Pfosten ging (20.). In der zweiten Hälfte war die Partie ausgeglichener und Türkspor ging durch Daniel Biermann sogar in Führung. Der TSV blieb derweil glücklos im Abschluss. Bis Tino Reich im Strafraum gefoult wurde und Jeton Abazi den Elfmeter gegen seinen Ex-Klub verwandelte. (mm) Lokalsport LT
Schiedsrichter: Oliver Barnert (Bayreuth) - Zuschauer: 440
Tore: 0:1 Daniel Biermann (58.), 1:1 Jeton Abazi (73./Foulelfmeter)
Alles schien klar, der FC Pipinsried gab beim FC Ismaning den Ton an und steuerte angesichts einer 3:0-Führung einem ungefährdeten Sieg entgegen. Entsprechend bedröppelt schauten die Gelb-Blauen drein, als sie innerhalb von 20 Minuten den Vorsprung verspielt hatten und sich mit einem 3:3 begnügen mussten.
Die Punkteteilung deutete sich mehr als 60 Minuten lang überhaupt nicht an. Pipinsried hatte Ball und Gegner im Griff und hätten mehr als drei Treffer vorlegen können. Immerhin legte Valdrin Konjuhi das 0:1 durch Florian Gebert auf und erzielte mit dem Pausenpfiff den zweiten FCP-Treffer. Kubilay Celik, der in der 52. Minute bei einem Pfostentreffer Pech hatte, sorgte mit dem verwandelten Elfmeter zum 0:3 für die vermeintliche Vorentscheidung. Dann jedoch patzte sein Keeper Maximilian Engel gleich zweimal, legte erst Serhii Shcherbyna das 1:3 auf und sah beim Anschlusstreffer von Fabian Streibl ebenfalls nicht gut aus. Ismaning witterte nun Morgenluft und kam durch Alessandro Cazorla sogar zum nicht mehr für möglich gehaltenen 3:3.
Schiedsrichter: Philipp Ettenreich (Zusamaltheim) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Florian Gebert (23.), 0:2 Valdrin Konjuhi (45.+2), 0:3 Kubilay Celik (57./Foulelfmeter), 1:3 Serhii Shcherbyna (71.), 2:3 Fabian Streibl (82.), 3:3 Alessandro Cazorla (86.)
Vor allem in der zweiten Halbzeit sah Trainer Daniel Kerscher seinen TSV Nördlingen als das klar bessere Teams, insofern war der 3:1-Sieg gegen Türkgücü München nur die logische Folge. Obwohl es die Rieser spannend machten und den Dreier erst in den Schlussminuten sicherstellten.
Von Türkgücü war in der ersten Halbzeit offensiv wenig zusehen, trotzdem ging der ehemalige Drittligist in Führung. Nach einer Ecke und einem gehörigen Durcheinander fiel das Leder Rodriguez Fantozzi vor die Füße, der das 0:1 erzielte. Nur zwei Minuten später ermöglichte Jakob Mayer durch einen Ballverlust den Münchnern die nächste Chance, doch Ivan Martinovic zielte über das Tor. Schließlich war es ein Elfmeter, der den Nördlingern zum Ausgleich verhalf. Nach einem Foul an Mario Szabo verwandelte Simon Gruber den Strafstoß.
In der zweiten Halbzeit machte der TSV von Beginn an Druck, es fehlte nur das erlösende 2:1. Zumindest bis zur 83. Minute. Da demonstrierte Gruber seine Abschlussqualitäten und traf aus der Drehung. Kurz vor Schluss machte „Joker“ Hakki Yildiz alles klar, als er zum 3:1 abstaubte. (jais) Lokalsport RN
Schiedsrichter: Patrick Krettek (Neuburg/Donau) - Zuschauer: 660
Tore: 0:1 Rodriguez Fantozzi (30.), 1:1 Simon Gruber (38./Foulelfmeter), 2:1 Simon Gruber (83.), 3:1 Hakki Yildiz (90.)
„Endlich mal wieder drei Punkte“, freute sich nicht nur Abwehrchef David Anzenhofer über den 2:1-Sieg seines FC Gundelfingen beim SV Heimstetten, der in der laufenden Saison noch gar nicht gewonnen hat. Dabei lief es für die Heimstetter zunächst gut. In höchster Not hatte FCG-Keeper Tobias Werdich gerade noch den Rückstand gegen frei vor ihm auftauchenden Dominique Girtler verhindert (3.), zehn Minuten später war auch Werdich machtlos. Diesmal nutzte Girtler die Chance, die ihm FCG-Verteidiger Elias Weichler quasi auf dem Silbertablett serviert hatte, zum 1:0. Doch weder Weichler noch seine Teamkollegen hielten sich lange mit Ärgern auf, im Gegenteil, der FCG kam immer besser ins Spiel. Als dann Heimstettens Verteidiger Rene Rüther im eigenen Strafraum Janik Noller die Beine wegzog, gab es Elfmeter für die Grün-Weißen. Neuzugang Mehmet Fidan schnappte sich den Ball und erzielte vom Punkt sein Premierentor im neuen Dress (27.).
Gundelfingen blieb dran, hatte nun sogar mehr Ballbesitz und ging sogar in Führung. Jeremias Seibold hatte einen Pass in die Tiefe gespielt, Janik Noller eilte verfolgt von zwei Gegner Richtung Tor und zog ab. Zwar konnte SVH-Zerberus Moritz Knauf den Schuss noch abwehren, allerdings war Yannick Maurer mitgelaufen und brachte den FCG in Führung. Dieser Vorsprung geriet nur noch einmal ernsthaft in Gefahr, als drei Minuten später Lukas Riglewski zum Abschluss kam. Doch Gundelfingens Keeper Tobias Werdich fuhr den Fuß aus und wehrte den Ball ab. „Das war aber die einzige Chance, die wir aus dem Spiel noch zugelassen haben“, meinte FCG-Coach Thomas Rudolph hinterher.
Schiedsrichter: Felix Scharf (Regensburg) - Zuschauer: 160
Tore: 1:0 Dominique Girtler (13.), 1:1 Mehmet Fidan (27./Foulelfmeter), 1:2 Yannick Maurer (53.)
Gelb-Rot: Leon Sailer (90./FC Gundelfingen/Foul)