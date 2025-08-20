1:1 des TSV Landsberg nach dem Trainerbeben

Einen sportlichen Dämpfer gab es für den TSV Landsberg am Tag nach der Trennung von Trainer Alexander Schmidt . Gegen Türkspor Augsburg, das bis dato in der Bayernliga Süd punktlos war, gab es ein 1:1. Auch der FC Pipinsried teilte sich die Punkte, verspielte beim FC Ismaning allerdings einen 3:0-Vorsprung. Siege feierten der FC Gundelfingen (2:1 beim SV Heimstetten) und TSV Nördlingen (3:1 gegen Türkgücü München).

Wie würde die Reaktion bei den Kickern des TSV Landsberg auf die Trennung von Trainer Alexander Schmidt ausfallen? Das war die vordringliche Frage beim Heimspiel Türkspor Augsburg. Beeindruckt schienen die Landsberger nicht - und sie zeigten nach dem Rückstand Moral. Ganz gelungen ist dem Interimsgespann Christopher Rech/Furkan Kircicek der Einstand dennoch nicht, denn es wäre bedeutend mehr drin gewesen als das 1:1.

Auf den Rängen schienen sich die Diskussionen in Grenzen zu halten - während einerseits von einer „gefühlten Notbremse aufgrund der finanziellen Situation“ die Rede war, waren andere der Meinung, dass die Ansprüche eines Profi-Trainers an eine Amateur-Mannschaft vielleicht doch zu hoch gewesen seien. Große Sorgen schienen sich nur wenige zu machen. Zurecht, wie das Team auf dem Platz zeigte.

Von Beginn an bestimmten die Landsberger die Partie, doch der letzte Pass kam zu selten an - Pech hatte Daniele Sgodzaj, dessen Kopfball an den Pfosten ging (20.). In der zweiten Hälfte war die Partie ausgeglichener und Türkspor ging durch Daniel Biermann sogar in Führung. Der TSV blieb derweil glücklos im Abschluss. Bis Tino Reich im Strafraum gefoult wurde und Jeton Abazi den Elfmeter gegen seinen Ex-Klub verwandelte. (mm) Lokalsport LT

Schiedsrichter: Oliver Barnert (Bayreuth) - Zuschauer: 440

Tore: 0:1 Daniel Biermann (58.), 1:1 Jeton Abazi (73./Foulelfmeter)

Alles schien klar, der FC Pipinsried gab beim FC Ismaning den Ton an und steuerte angesichts einer 3:0-Führung einem ungefährdeten Sieg entgegen. Entsprechend bedröppelt schauten die Gelb-Blauen drein, als sie innerhalb von 20 Minuten den Vorsprung verspielt hatten und sich mit einem 3:3 begnügen mussten.

Die Punkteteilung deutete sich mehr als 60 Minuten lang überhaupt nicht an. Pipinsried hatte Ball und Gegner im Griff und hätten mehr als drei Treffer vorlegen können. Immerhin legte Valdrin Konjuhi das 0:1 durch Florian Gebert auf und erzielte mit dem Pausenpfiff den zweiten FCP-Treffer. Kubilay Celik, der in der 52. Minute bei einem Pfostentreffer Pech hatte, sorgte mit dem verwandelten Elfmeter zum 0:3 für die vermeintliche Vorentscheidung. Dann jedoch patzte sein Keeper Maximilian Engel gleich zweimal, legte erst Serhii Shcherbyna das 1:3 auf und sah beim Anschlusstreffer von Fabian Streibl ebenfalls nicht gut aus. Ismaning witterte nun Morgenluft und kam durch Alessandro Cazorla sogar zum nicht mehr für möglich gehaltenen 3:3.

Schiedsrichter: Philipp Ettenreich (Zusamaltheim) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Florian Gebert (23.), 0:2 Valdrin Konjuhi (45.+2), 0:3 Kubilay Celik (57./Foulelfmeter), 1:3 Serhii Shcherbyna (71.), 2:3 Fabian Streibl (82.), 3:3 Alessandro Cazorla (86.)