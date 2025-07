11 der Woche: Trio aus Erlbach und Rosenheim – Bezirksliga-Quartette

Beim Startschuss der Bezirksligen dominieren in der Elf der Woche der SVN München-Lerchenau und der SV Bad Heilbrunn. In der Landesliga Südost führten zunächst die Aufsteiger die Elf an, bevor 1860 Rosenheim das Maß aller Dinge wurde. In der Südwest-Staffel schafft es 1865-Neuzugang John Haist in die Mannschaft. Ins Bayernliga-Team kommen neun Mannschaften. Nur die Sportfreunde Schwaig und der SV Erlbach sind doppelt vertreten.

Die Sportfreunde Schwaig holen ihre ersten drei Bayernliga-Punkte in der Vereinsgeschichte – und das wird direkt mit einer Auszeichnung belohnt. Mit Rohrhirsch schafft es direkt ein FCS-Kicker in die Elf der Woche. Ebenfalls vertreten ist der SV Erlbach – und das gleich dreifach. Neuzugang Enrique Bösl (zweite Nominierung im zweiten Spiel), Yannik Seils (kam vom TSV 1860 München) und Michael Winter wurden in die Auswahl gewählt. Auch dabei: Valdrin Konjuhi, der dem FC Pipinsried zum Remis gegen den SV Kirchanschöring verhalf . Zudem an Bord: Landsbergs Doppelpacker Seemüller, Ismanings di Rosa und Vochatzer vom SV Heimstetten.

SVN und Wacker München am 2. Spieltag in Landesliga Südost vorn – 1860-Rosenheim dominiert 3. Spieltag

Gleich zweimal gab es am Dienstag, dem 29. Juli, die Elf der Woche in der Landesliga Südost: Am 2. Spieltag dominieren die Elf mit dem SVN München und dem FC Wacker zwei Aufsteiger. FuPa-Fans honorierten die Blausterne nach deren ersten Saisonsieg gegen VfB Hallbergmoos mit drei Nominierungen. Deren Gegner am dritten Spieltag, der TSV 1860 Rosenheim, führt dagegen nach dem 4:0-Erfolg gegen Wacker die Elf des Spieltags vom 3. Spieltag an. Zudem an Bord: Ein Duo des neuen Landesliga-Spitzenreiters. Neben Aubings Keeper Boraze schaffte es der 18-jährige Hero nach seinem ersten Tor im Herrenbereich direkt in die Elf der Woche.

Doppeltorschütze Haist und FSV-Keeper in Elf der Woche der Landesliga Südwest

In die Elf der Woche der Landesliga Südwest vom 2. Spieltag schafften es zwei oberbayerische Spieler. 1865-Stürmer John Haist führte Dachau mit einem Doppelpack zum ersten Punktgewinn der jungen Landesliga-Saison. Pfaffenhofens Keeper Köhler hielt gegen den VfB Durach seinen Kasten sauber.

SVN München-Lerchenau in Bezirksliga Nord mit vier Spielern vertreten

In der Bezirksliga Nord führt der SVN München-Lerchenau das Feld an. Nach dem 7:1-Achtungserfolg schafften es gleich vier SVN-Kicker in die Elf der Woche. Mit Ex-Nationalspieler Träsch und Angreifer Lucic erhielten zudem zwei Gerolfinger die Berufung. Ebenfalls an Bord: Rohrbachs Keeper Tobias Lindlmaier, der dem TSV „mit starken Paraden“ einen Zähler sicherte.

Spitzer-Zwillinge vom TSV Ampfing direkt in Elf des Spieltags in Bezirksliga Ost

In die erste Elf der Woche der Bezirksliga Ost schafften es nur fünf Vereine: Grahovac und die Spitzer-Zwillinge für den TSV Ampfing, ein Trio des VfB-Forstinnung um Dreierpacker Opara, Großschädl und Hafner vom SV Saaldorf, Dorfens Mierschke und Routinier Thalmeier sowie der fast 200-fache Landesliga-Spieler Sean Erten vom SV Miesbach, den Hans-Werner Grünwald im Nachgang zum besten Mann auf dem Platz erklärte.

Der SV Bad Heilbrunn überragt beim Saisonauftakt in der Bezirksliga Süd

Die komplett durcheinandergewürfelte Bezirksliga Süd dominiert ein alter Bekannter. Dank des 6:0-Kantersiegs gegen Wolfratshausen schafften es gleich vier Spieler des SV Bad Heilbrunn in die Elf der Woche. Doppelt vertreten: der SV Planegg-Krailling (6:2 gegen Polling) und der SV Untermenzing (2:2 gegen Penzberg). Komplettiert wird die Mannschaft von Pullachs Leitwolf Stapf, Ohlstadts Thümmler und Waldecks Keeper Novak, der gegen den MTV München ein „überragendes Spiel“ machte.

