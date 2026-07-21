 2026-07-21T12:15:24.401Z

Allgemeines

11 der 12 Bezirksliga-Spielpläne sind online!

Nach und nach veröffentlichte der FLVW am Dienstag die Spielpläne der zwölf Bezirksliga-Staffeln

von red · Gestern, 14:20 Uhr · 0 Leser

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BZL Westfalen St 1
BZL Westfalen St 3
BZL Westfalen St. 5
BZL Westfalen St 8
BZL Westfalen St 9

Bislang liegen elf Staffeln vor (Stand 23 Uhr). Einzig die Staffel 11 fehlt noch.

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