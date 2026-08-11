1:1 beim VfB Lübeck: VfB Oldenburg bleibt ungeschlagen

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In einem bis zum Schluss packenden Duell trennten sich der VfB Lübeck und der VfB Oldenburg mit einem 1:1-Unentschieden. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen in der 24. Minute durch Rafael Brand mit 0:1 in Führung. Die Hausherren bewiesen jedoch Moral, kamen mit viel Schwung aus der Kabine und glichen in der 49. Minute durch Fabian Istefo zum 1:1-Endstand aus. ---

Der Bremer SV hat auf die 0:3-Auftaktniederlage gegen Hannover 96 II die passende Antwort gegeben. Bei FC St. Pauli II gelang ein 1:0-Erfolg, womit Bremen nun drei Punkte und 1:3 Tore aufweist. Rang zehn zeigt, wie eng die Tabelle nach zwei Spieltagen noch beieinanderliegt. Auch der 1. FC Phönix Lübeck reagierte auf eine Auftaktniederlage mit einem Sieg. Nach dem 1:2 bei SV Drochtersen/Assel setzte sich Phönix gegen SSV Jeddeloh mit 2:0 durch. Drei Punkte und 3:2 Tore bedeuten Rang acht. Beide Mannschaften haben ihren ersten Rückschlag bereits abgeschüttelt. Nun entscheidet sich, wer aus der Reaktion eine kleine Serie machen und Anschluss an die frühe Spitzengruppe herstellen kann.

Heute, 18:30 Uhr Eimsbütteler TV ETV Hamburg FSV Schöningen Schöningen 18:30 live PUSH

Für den aufgestiegenen Eimsbütteler TV ist die Tabellenlage nur eingeschränkt vergleichbar. Der ETV hat erst eine Partie absolviert und verlor diese mit 2:5 bei SC Weiche Flensburg 08. Mit null Punkten und 2:5 Toren wird die Mannschaft auf Rang 17 geführt. Der erste Auftritt brachte zwar zwei eigene Treffer, zugleich aber fünf Gegentore. Der FSV Schöningen kommt dagegen ungeschlagen nach Hamburg. Auf das 2:0 beim SSV Jeddeloh folgte ein 1:1 gegen FC Eintracht Norderstedt. Vier Punkte und 3:1 Tore bedeuten Rang sechs. Während Eimsbüttel nach seinem verspäteten Saisonstart den ersten Punkt sucht, kann Schöningen den bemerkenswert stabilen Beginn weiter ausbauen.

Heute, 18:30 Uhr HSC Hannover HSC Hannover SV Atlas Delmenhorst SV Atlas Del 18:30 live PUSH

Der HSC Hannover wartet nach zwei Begegnungen noch auf den ersten Sieg. Dem spektakulären 4:4 gegen BSV Kickers Emden folgte ein 0:2 bei Hannover 96 II. Ein Punkt und 4:6 Tore bedeuten Rang zwölf. Nach acht Treffern im ersten Spiel blieb der HSC am vergangenen Wochenende erstmals ohne eigenes Tor. Aufsteiger SV Atlas Delmenhorst gehört dagegen zu den positiven Erscheinungen des Starts. Nach dem späten 2:2 bei FC Eintracht Norderstedt gewann Atlas gegen den VfB Lübeck mit 2:0. Vier Punkte und 4:2 Tore bringen Rang fünf. Der Neuling ist noch ungeschlagen und kann seinen starken Einstieg bestätigen. Hannover braucht dagegen einen Erfolg, um nicht früh in die untere Tabellenregion abzurutschen.

Am Tabellenende treffen zwei Mannschaften aufeinander, die nach zwei Spieltagen noch ohne Punkt sind. Der SSV Jeddeloh verlor zunächst 0:2 gegen FSV Schöningen und anschließend ebenfalls 0:2 beim 1. FC Phönix Lübeck. Damit ist Jeddeloh als einziges Team nach zwei vollständigen Spielen noch ohne eigenen Treffer und steht mit 0:4 Toren auf Rang 18. FC St. Pauli II hat bereits vier Tore erzielt, aber ebenfalls beide Partien verloren. Auf das wilde 4:6 bei SV Todesfelde folgte ein 0:1 gegen den Bremer SV. Mit 4:7 Toren steht St. Pauli II auf Rang 16. Bei drei direkten Abstiegsplätzen besitzt das frühe Duell bereits besondere Schärfe: Einer der beiden Fehlstarter kann sich erstmals Luft verschaffen.

FC Eintracht Norderstedt ist nach zwei Spieltagen noch ungeschlagen, wartet aber auf den ersten Sieg. Sowohl gegen SV Atlas Delmenhorst als auch beim FSV Schöningen endeten die Begegnungen unentschieden. Zwei Punkte und 3:3 Tore bedeuten Rang elf. Norderstedt hat damit Stabilität gezeigt, konnte sich dafür bislang aber noch nicht mit einem vollständigen Erfolg belohnen. Der BSV Kickers Emden kommt mit vier Punkten und 7:6 Toren. Nach dem spektakulären 4:4 beim HSC Hannover gewann Emden gegen Hamburger SV II mit 3:2, musste nach einer 3:0-Führung allerdings noch zwei späte Gegentreffer hinnehmen. Rang sieben hält die Mannschaft in unmittelbarer Nähe zur Spitze. Norderstedt sucht den ersten Sieg, Emden kann seinen ungeschlagenen Start weiter ausbauen.

Heute, 19:30 Uhr Hamburger SV Hamburger SV II SV Todesfelde Todesfelde 19:30 live PUSH

Die zweite Mannschaft des Hamburger SV hat erst einmal gespielt. Beim BSV Kickers Emden geriet der HSV II 0:3 in Rückstand, kam in der Schlussphase noch auf 2:3 heran, konnte die Niederlage aber nicht mehr verhindern. Mit null Punkten und 2:3 Toren steht die Mannschaft auf Rang 15, wobei die geringere Zahl an Spielen die Tabellenposition relativiert. Aufsteiger SV Todesfelde hat dagegen bereits zwei spektakuläre Partien hinter sich. Nach dem 6:4 gegen FC St. Pauli II folgte ein 3:3 gegen SV Werder Bremen II. Vier Punkte und 9:7 Tore bedeuten Rang vier. Kein Team hat bislang mehr Treffer erzielt. Todesfelde bringt also enorme offensive Dynamik mit, während der HSV II nach nur einem Einsatz noch auf seine erste Belohnung wartet.

SV Drochtersen/Assel empfängt am Mittwoch eine von zwei noch makellosen Mannschaften. Drochtersen startete mit einem 2:1 gegen den 1. FC Phönix Lübeck, verlor anschließend aber trotz eigener Führung 1:3 beim VfB Oldenburg. Drei Punkte und 3:4 Tore bedeuten Rang neun. Hannover 96 II hat dagegen noch keinen Gegentreffer kassiert. Nach dem 3:0 beim Bremer SV folgte ein 2:0 gegen den HSC Hannover. Sechs Punkte und 5:0 Tore bringen Rang zwei hinter Oldenburg. Drochtersen kann die erste Niederlage sofort gegen einen Spitzenreiter-Kandidaten beantworten. Hannover wiederum steht vor der Chance, auch die dritte Aufgabe ohne Punktverlust zu bewältigen und im Fernduell mit Oldenburg den perfekten Start zu bewahren.