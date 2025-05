11 Abgänge bei der U21 des SSV Jahn

Wie der SSV Jahn auf seiner Homepage mitteilt, wurden nach dem gesicherten Bayernliga-Erhalt fast ein Dutzend Spieler im internen Kreis verabschiedet. Elf Mannen sind in Zukunft nicht mehr Teil der Jahnschmiede. Namentlich sind das die Torhüter Ben Broghammer, Elias Dimmelmeier und Oskar Preil sowie Veron Fejzullahi, Björn Fröhlich, Adrian Nagel, Manuel Reiß, Leon Rudenko, Bastian Walter, Alexander Nittnaus und Christoph Zimmermann.



Wohin es die Talente zieht, ist bislang nur bei wenigen bekannt. Was feststeht: Reiß schließt sich dem Bayernligisten ASV Cham an, und mit Broghammer und Nittnaus wechselt ein Duo zum Lokal- und Ligarivalen SV Fortuna Regensburg. Die weiteren Ziele sind noch ungewiss. Wie vor einem Jahr gibt es also erneut eine größere personelle Fluktuation im Bayernliga-Team des Jahn. Dies zu steuern wird die Aufgabe des Trainerteams um Chefanweiser Christoph Jank sein. Der Österreicher geht in seine inzwischen bereits fünfte Saison mit der Jahn-U21.



Christian Martin, Leiter des Regensburger Nachwuchsleistungszentrums, lässt sich folgendermaßen zitieren: „Ich möchte mich im Namen des SSV Jahn bei allen Spielern für Ihr Engagement und vor allem Ihre Haltung bedanken. Die Saison war nicht einfach und insgesamt haben 41 (!) Spieler dazu beigetragen, dass wir am Ende auch den direkten Klassenerhalt sichern konnten. Vielen Dank auch an Christoph Jank, Sebastian Brand, Tomasz Dzegan, Tom Steimer und Johannes Frisch für die Betreuung und Unterstützung der Jungs. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um unseren Dank an Ben Broghammer, Elias Dimmelmeier, Oskar Preil, Veron Fejzullahi, Björn Fröhlich, Adrian Nagel, Alexander Nittnaus, Manuel Reiß, Leon Rudenko, Bastian Walter und Christoph Zimmermann für das gezeigte Engagement in der Jahnschmiede zu unterstreichen“, so Martin.