10.Saisonsieg in Bogenhausen!

Am vorletzten Spieltag ging es für uns zum SC Bogenhausen. Nach der bitteren Niederlage letzte Woche, wollten wir gegen die aktuell Tabellenletzten unbedingt die 3 Punkte holen. Wir starteten auch gut ins Spiel und konnten uns vor allem durch tiefe Bälle einige Chancen herausspielen, während wir hinten im gesamten Spiel keinen nennenswerten Schuss zu ließen. Jedoch schafften wir es mehrmals nicht, im 1gg1 mit der Torfrau den Ball im Netz unterzubringen. Wir waren schon fast in der Pause, als unsere TOP-Torschützin durch einen platzierten Linksschuss das 1:0 erzielte.

Auch in der zweiten Hälfte spielten wir uns wieder einige Großchancen heraus, aber leider scheiterten wir immer wieder daran den Ball über die Linie zu drücken. In der 66. Minute gelang uns endlich das 2:0, als unsere Jokerin nach einem Freistoß, den die Torwärtin nach vorne abprallen ließ, eiskalt einschob. Kurz vor Ende setzte sich unsere eigentliche Torfrau, die heute zum ersten Mal in dieser Saison wieder draußen spielen durfte, genial im Strafraum durch und legte perfekt für die miteingelaufene Stürmerin auf.

Durch den 3:0-Sieg knacken wir in unserer ersten Kreisligasaison die 30-Punkte-Marke! An dieser Stelle auch noch alles gute an die Mädels aus Bogenhausen, die durch die Niederlage endgültig abgestiegen sind. Danke für das sehr faire Spiel!