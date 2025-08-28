„108 Jahre, hinten dicht und vorne knallt’s“: „Dammerl“ Brunner verzückt auch Egmatings Dritte

Thomas „Dammerl“ Brunner kehrt zurück in den Kreis der Egmatinger TSV-Familie. – Foto: Verein

Der TSV Egmating III, in der vergangenen Saison abgeschlagen Tabellenletzter der C-Klasse 6 (München), ist mit einem 4:0-Sieg in die Fußballsaison 2025/26 gestartet.

„Zu Null haben wir noch nie gespielt“, freute sich Spielertrainer Ralf Schedlbauer. Mit seinen 51 Jahren ist er jedoch beileibe nicht der Älteste im „Wölfe-Rudel“. In dieser Saison mischt einer mit, der noch ein paar Lenze mehr auf dem Buckel hat: Thomas „Dammerl“ Brunner. Der kann auch mit 57 noch mithalten und vor allen Dingen: der „Oldie“, Coach der Egmatinger A-Klassen-Truppe, weiß nicht nur, wo das gegnerische Tor steht, er trifft es auch. Und das gleich viermal in Folge (8./ 32./ 43./ 46.) beim Heimsieg über die SG Grasbrunn III/Haar III.

„108 Jahre, hinten dicht und vorne knallt’s“, bezeichnete der Egmatinger Spielertrainer die ungewöhnlich routinierte Brunner-Schedlbauer-Premiere, wobei er die eigene Abwehrleistung mitbewertete. „Dammerl ist ein ausgefuchster Hund“, sagte der Coach, „der weiß, wie man’s macht.“ Drum stellte er seinem Goalgetter auch einen Freifahrtschein aus: „Wenn er Zeit und Lust hat, spielt er.“ Womit Brunner nach 2001 und 2005, als er schon einmal im Egmatinger Dress kickte, zurück auf Torejagd wäre.