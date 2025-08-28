„108 Jahre, hinten dicht und vorne knallt’s“: „Dammerl“ Brunner verzückt auch Egmatings Dritte

Der TSV Egmating III, in der vergangenen Saison abgeschlagen Tabellenletzter der C-Klasse 6 (München), ist mit einem 4:0-Sieg in die Fußballsaison 2025/26 gestartet.
„Zu Null haben wir noch nie gespielt“, freute sich Spielertrainer Ralf Schedlbauer. Mit seinen 51 Jahren ist er jedoch beileibe nicht der Älteste im „Wölfe-Rudel“.
In dieser Saison mischt einer mit, der noch ein paar Lenze mehr auf dem Buckel hat: Thomas „Dammerl“ Brunner. Der kann auch mit 57 noch mithalten und vor allen Dingen: der „Oldie“, Coach der Egmatinger A-Klassen-Truppe, weiß nicht nur, wo das gegnerische Tor steht, er trifft es auch. Und das gleich viermal in Folge (8./ 32./ 43./ 46.) beim Heimsieg über die SG Grasbrunn III/Haar III.
„108 Jahre, hinten dicht und vorne knallt’s“, bezeichnete der Egmatinger Spielertrainer die ungewöhnlich routinierte Brunner-Schedlbauer-Premiere, wobei er die eigene Abwehrleistung mitbewertete. „Dammerl ist ein ausgefuchster Hund“, sagte der Coach, „der weiß, wie man’s macht.“
Drum stellte er seinem Goalgetter auch einen Freifahrtschein aus: „Wenn er Zeit und Lust hat, spielt er.“ Womit Brunner nach 2001 und 2005, als er schon einmal im Egmatinger Dress kickte, zurück auf Torejagd wäre.
Doch lieber dürften ihm die erfolgreichen Partien mit „seiner“ Ersten sein. Mit der würde Brunner, der 2019 mit der Ü50 des FC Bayern München Deutscher Meister und Torschützenkönig wurde, nur zu gerne die Rückkehr in die Kreisklasse in Angriff nehmen.
Wenn es dem selbstständigen Fliesenleger allerdings die Zeit erlaubt – die Egmatinger Erste ist am Wochenende spielfrei – könnte Brunner die Dritte am Freitag (19.30 Uhr) beim zweiten Heimspiel gegen den Putzbrunner SV II erneut verstärken. Dann wohl wieder an der Seite von Christine Zimmermann, dem weiblichen Teil der Wölfe- Dritten.