106 Tore – ASV Mettmann hat Respekt vor Benraths Offensive

ASV Mettmann geht auf ein Topspiel zu – Foto: Sascha Köppen

In einem bis zum Abpfiff spannenden Bezirksliga-Spitzenduell siegten die Benrather am vergangenen Spieltag gegen den Vierten Sparta Bilk mit 3:2. Von daher tritt das Team von Trainer Nermin Ramic, punktgleich mit dem Dritten Eller 04, am Sonntag (Anstoß 15 Uhr) zweifellos mit breiter Brust im Sportzentrum Spessartstraße an. Allerdings ohne Abwehrspieler Davor Todorovic, der in der Schlussphase gegen Sparta die Rote Karte sah.

Ein Ausfall, der wohl zu kompensieren ist. Schließlich haben die Gäste da noch eine ganze Reihe von erstklassigen Einzelspielern in ihren Reihen. Wie den 33-jährigen Ex-Profi Kolja Pusch (zuvor KFC Uerdingen, MSV Duisburg) oder die torgefährlichen Ajdin Koco (20 Treffer), Benjamin Prah (14) sowie Kapitän Adin Civa (12). Und dann ist da noch Tim Hölscher (31), der eine mehrjährige Erfahrung aus der ersten niederländischen Division (u.a. FC Twente Enschede) mitbringt. Geballte individuelle Qualität also.

Omairat blickt auf den besten Kader der Liga

„Der wohl beste Kader in unserer Liga, zumindest von der Breite her. Benrath hat mit einem Torverhältnis von 106:45 nicht von ungefähr die beste Offensive“, stellte Imad Omairat, der Sportliche Leiter des ASV, den Gästen ein gutes Zeugnis aus. Dem wurde die SG auch im Hinspiel durchaus gerecht, kam indes gegen die sich in starker Form präsentierenden Mettmanner über ein 2:2 nicht hinaus. Zweifacher Torschütze: Toni Markovic, der diesmal wegen einer im Spiel gegen den CfR Links erneut aufgetretenen Oberschenkelverletzung ausfällt.