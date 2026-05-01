106 Tore – ASV Mettmann hat Respekt vor Benraths Offensive

In einem bis zum Abpfiff spannenden Bezirksliga-Spitzenduell siegten die Benrather am vergangenen Spieltag gegen den Vierten Sparta Bilk mit 3:2. Von daher tritt das Team von Trainer Nermin Ramic, punktgleich mit dem Dritten Eller 04, am Sonntag (Anstoß 15 Uhr) zweifellos mit breiter Brust im Sportzentrum Spessartstraße an. Allerdings ohne Abwehrspieler Davor Todorovic, der in der Schlussphase gegen Sparta die Rote Karte sah.
Ein Ausfall, der wohl zu kompensieren ist. Schließlich haben die Gäste da noch eine ganze Reihe von erstklassigen Einzelspielern in ihren Reihen. Wie den 33-jährigen Ex-Profi Kolja Pusch (zuvor KFC Uerdingen, MSV Duisburg) oder die torgefährlichen Ajdin Koco (20 Treffer), Benjamin Prah (14) sowie Kapitän Adin Civa (12). Und dann ist da noch Tim Hölscher (31), der eine mehrjährige Erfahrung aus der ersten niederländischen Division (u.a. FC Twente Enschede) mitbringt. Geballte individuelle Qualität also.
„Der wohl beste Kader in unserer Liga, zumindest von der Breite her. Benrath hat mit einem Torverhältnis von 106:45 nicht von ungefähr die beste Offensive“, stellte Imad Omairat, der Sportliche Leiter des ASV, den Gästen ein gutes Zeugnis aus. Dem wurde die SG auch im Hinspiel durchaus gerecht, kam indes gegen die sich in starker Form präsentierenden Mettmanner über ein 2:2 nicht hinaus. Zweifacher Torschütze: Toni Markovic, der diesmal wegen einer im Spiel gegen den CfR Links erneut aufgetretenen Oberschenkelverletzung ausfällt.
Auch Chefcoach Khalid Channig zollt dem Gegner Respekt: „Benrath hat die letzten sieben Spiele allesamt gewonnen. Von daher ist das für uns eine große Herausforderung, der wir uns aber gerne stellen. Andererseits wissen wir natürlich, dass wir uns gegenüber dem 1:1 in Links erheblich steigern müssen. Benrath ist Favorit, aber wir werden es dem Gegner so schwer wie möglich machen. Wir schauen dem Spiel jedenfalls mit einer gewissen Vorfreude, aber auch gespannt entgegen.“ Der Coach kann wieder auf den zuletzt fehlenden Maximilian „Eisi“ Eisenbach (5. gelbe Karte) zurückgreifen.