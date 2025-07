Jubiläum Spiel 105 Jahre Fußball in Aulendorf

Am 20.07.25 spielt die SG Aulendorf im Stadion am Lehmgrubenweg gegen die U19 der Stuttgarter Kickers. Die Junioren der Kickers spielen in der Junioren Bundesliga.

Das Spiel findet im Rahmen des Jubiläums der SG Aulendorf statt. Die SGA wird 125 Jahre und die SG Aulendorf Fußball 1920 e.V. 105 Jahre jung.