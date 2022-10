104 Tore! Das sind die spektakulärsten Kreisligisten Niederbayerns Der FC Walkertshofen und der TV Schierling brennen in Kreisliga Donau-Laaber in schöner Regelmäßigkeit ein Feuerwerk ab

Walkertshofens Spielertrainer Christian Brandl kann sich auch im fortgeschrittenen Fußballeralter von 35 Jahren auf seinen Torriecher verlassen. 20 Mal hat der ehemalige Landesliga-Angreifer des TV Schierling und der SpVgg Landshut schon wieder eingelocht in dieser Saison. Unersättlich der Goalgetter? "Es wird schon von Jahr zu Jahr schwieriger, aber sich sag`s mal so, es läuft auch am Ende meiner Laufbahn noch recht gut", lacht Brandl und feixt angesprochen auf die torreichen Partien seines FC: "Ja, bei uns passiert schon hin und wieder was. Warum wir so viele Tore schießen? Unsere Herangehensweise ist diese: Wir wollen so oft und lange wie möglich den Ball haben, das ist unsere Philosophie. Wir spielen lieber selbst offensiv nach vorne, als zu verteidigen. Und sind wir mal ehrlich, ob nun neutraler Zuschauer oder nicht, ein 5:2 schaut sich doch jeder lieber an als ein 1:0."

50 Treffer sind schon aller Ehren wert, doch diesen Wert pulverisiert sogar der TV Schierling noch. 54 Tore haben die Laabertaler bisher erzielt - und sind damit der torgefährlichste Kreisliga-Klub in ganz Niederbayern. "Echt? Ok, war mir jetzt gar nicht so bewusst. Das ist natürlich nicht schlecht", schmunzelt Spielertrainer Stefan Meyer . Der 31-jährige Taktgeber, der für den TSV Bogen und den ASV Cham in der Bayernliga am Ball war, derzeit aber wegen einer Knieverletzung außer Gefecht ist, lässt seine Jungs gerne attackieren: "Offensiver Fußball, das ist unser Ansatz. Als ich nach Schierling gekommen bin, war es mein Ziel, dass die Leute wieder gerne zum TV kommen und Spaß haben. Und das ist mit Offensivfußball nunmal eher zu erreichen. Das versuche ich auch unseren Spielern zu vermitteln. Sie sollen Spaß haben und ins Risiko gehen. Und natürlich gibt es die Qualität des Kaders auch her, dass wir so torgefährlich sind."Wenig überraschend, dass die Kanoniere aus Walkertshofen und Schierling an der Tabellenspitze der Kreisliga Donau-Laaber kräftig mitmischen.