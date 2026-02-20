104-facher Oberliga-Akteur gibt beim SC RW Maaslingen sein Comeback

Googelt man den 29-jährigen Rion Latifaj, erscheint auf einem renommierten Portal das Wort "Karriereende". Seinen letzten Verein hatte der Mittelfeldspieler nämlich in der Spielzeit 2021/22, als er den damaligen Oberligisten Hammer SpVg verließ. Nun hat er bis zum Saisonende einen Vertrag beim ambitionierten Westfalenligisten SC RW Maaslingen unterschrieben.

RWM-Coach Sergej Bartel erklärt, dass die lange Fußballpause auf eine schwere Verletzung mit mehreren Operationen zurückzuführen ist. Der Offensivmann hat in seiner Laufbahn bislang ausschließlich auf Oberliga-Niveau gespielt. In Minden geboren orientierte er sich Richtung Oberliga Niedersachsen zum VfL Bückeburg und dem VfL Osnabrück II. Später war in der Oberliga Westfalen für den DSC Arminia Bielefeld II, dem SC Paderborn 07 II, Rot Weiss Ahlen und zuletzt der Hammer SpVg am Ball, so dass er die Erfahrung aus 104 Partien in der fünfthöchsten Spielklasse mitbringt.

Latifaj möchte es nochmal wissen und überzeugte die Maaslinger Verantwortlichen im Probetraining. "Rion war jetzt zwei Wochen bei uns. Seit ungefähr einem halben, dreiviertel Jahr ist er wieder topfit. Wir haben uns ihn im Training angeguckt, da wir auch einige Abgänge im Winter hatten. Er wohnt bei uns in der Nähe, bringt eine Menge Erfahrung aus der Oberliga mit, hat ein gutes Verständnis für Fußball und ist variabel einsetzbar. Nach zwei Wochen haben wir uns dann in die Augen geguckt und gesagt, das machen wir, das passt. Es ist erstmal bis Sommer befristet, aber schließt natürlich nicht aus, dass es auch über den Sommer hinaus weitergeht. Wir gucken uns die nächsten Monate gemeinsam an", so Bartel gegenüber FuPa Westfalen.