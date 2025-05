10:2 & 12:0 - SV Leonberg/Eltingen und Spvgg Besigheim siegen furios

Der SV Germania Bietigheim gewann gegen den SV Salamander Kornwestheim mit 2:1. Pascal Moses brachte Bietigheim in der 39. Spielminute in Führung, doch Tobias Oesterwinter erzielte in der 67. Minute den Ausgleich für Kornwestheim. In der 81. Minute traf Riccardo Garofano zum entscheidenden 2:1 und sicherte Bietigheim drei Punkte.

Das Spiel zwischen dem TSV Schwieberdingen und dem TV Aldingen endete mit einem 2:2-Unentschieden. Piero Stampete brachte Schwieberdingen früh in der 8. Minute in Führung, doch Aldingen glich in der 37. Minute durch einen Foulelfmeter von Dominik Hoffmann aus. Roland Alaj brachte Aldingen in der 47. Minute in Führung, ehe Francesco Masso in der 52. Minute für Schwieberdingen den Ausgleich erzielte.

