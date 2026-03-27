102. Minute! Später Nackenschlag gegen den Spitzenreiter

Der SV Heiligenfelde hat dem souveränen Spitzenreiter SC Twistringen alles abverlangt – und stand am Ende doch mit leeren Händen da. Beim 0:1 kassierte das abgeschlagene Schlusslicht (16., 8 Punkte) den entscheidenden Treffer tief in der Nachspielzeit, während der Ligaprimus (1., 49 Punkte) seine beeindruckende Serie ohne Niederlage fortsetzte.
Dabei begann die Partie aus Sicht der Gastgeber durchaus vielversprechend. „Wir sind gut reingekommen, haben Twistring das Spiel sehr schwer gemacht“, schilderte Trainer Pascal Witt den Auftritt seiner Mannschaft. In einer chancenarmen ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams weitgehend. „Es gab in der ersten Halbzeit relativ wenig Chancen auf beiden Seiten.“
Nach dem Seitenwechsel erhöhte der Favorit den Druck. „Twistring ist in der zweiten Halbzeit druckvoller geworden, hat mehr Zug zum Tor entwickelt“, so Witt. Die Gäste trafen zunächst den Pfosten nach einer Ecke, später vergab unter anderem Moritz Stöver eine große Möglichkeit. Doch auch Heiligenfelde kam zu seiner Szene: „Hassan wird meiner Meinung nach im Sechzehner gefoult, der Schiri lässt weiterlaufen, Enno Beckmann kommt an den Ball und schießt auch an den Pfosten.“
Es entwickelte sich eine intensive Schlussphase, in der der Tabellenführer weiter anlief. „Irgendwann hat Twistring den Druck weiter erhöht, bei uns sind langsam die Kräfte geschwunden“, erklärte Witt. Dennoch stemmte sich seine Mannschaft mit großem Einsatz gegen die drohende Niederlage. „Nichtsdestotrotz haben wir das weiter gut verteidigt.“
Die turbulente Nachspielzeit zog sich in die Länge – auch wegen zahlreicher Unterbrechungen. „Es gab viele Unterbrechungen aufgrund von Krämpfen, aber auch Kopftreffern, deshalb gab es zehn Minuten Nachspielzeit, dann noch zwei Minuten obendrauf.“
Mit der buchstäblich letzten Aktion fiel schließlich die Entscheidung: „Mit der letzten Ecke fällt das Tor – ein Abpraller aus dem Gewühl landet bei Twistring, der das Ding irgendwie mittig unter die Latte kloppt.“ Torschütze Tom Lehmkuhl sorgte in der 102. Minute für den späten Sieg.
Für Heiligenfelde war es ein bitteres Déjà-vu. „Sinnbildlich für die ganze Saison, dass wir bei solchen Situationen Pech haben und das Spiel nicht ziehen können“, sagte Witt. Entsprechend groß war die Enttäuschung: „Es ist sehr, sehr schmerzhaft.“
Gleichzeitig fand der Trainer auch anerkennende Worte für sein Team: „Es ist eine Niederlage, auf die man stolz sein kann, den Spitzenreiter so lange bei relativ wenig Chancen zu halten und selbst gefährlich zu sein.“
SV Heiligenfelde – SC Twistringen 0:1
SV Heiligenfelde: Jörn Wachtendorf, Tobias Heinsen, Colin Tettenborn, Maximilian Kelhar (85. Bendix Precht), Marvin Godesberg (69. Göksan Vurgun), Lance Glander, Tristan Godesberg, Mika Malte Ulrich, Roman Obst, Ole Scharf (25. Enno Beckmann), Hasan Sabehaioun (75. Hendrik Rode) - Trainer: Lutz Schröder - Trainer: Pascal Witt
SC Twistringen: Marcel Schröder (geb. Bavendiek), Kevin Diekmann (78. Lüder Uhlhorn), Marvin Schwenker, Jonas Wilkens (63. Tom Thiede), Justus Schlake, Johann Beuke, Aaron Noah Djulic, Moritz Stöver (85. Malte Harms), Louis Thelken (86. Maurice Künning), Elias Wilkens, Beytullah Sengönül (73. Tom Lehmkuhl) - Trainer: Simon Beuke - Trainer: Timo Rathkamp
Schiedsrichter: Marc-Oliver Reschke - Zuschauer: 45
Tore: 0:1 Tom Lehmkuhl (90.+12)