102. Minute! Später Nackenschlag gegen den Spitzenreiter Heiligenfelde hält gegen Twistringen lange dagegen von ck · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Der SV Heiligenfelde hat dem souveränen Spitzenreiter SC Twistringen alles abverlangt – und stand am Ende doch mit leeren Händen da. Beim 0:1 kassierte das abgeschlagene Schlusslicht (16., 8 Punkte) den entscheidenden Treffer tief in der Nachspielzeit, während der Ligaprimus (1., 49 Punkte) seine beeindruckende Serie ohne Niederlage fortsetzte.

Dabei begann die Partie aus Sicht der Gastgeber durchaus vielversprechend. „Wir sind gut reingekommen, haben Twistring das Spiel sehr schwer gemacht“, schilderte Trainer Pascal Witt den Auftritt seiner Mannschaft. In einer chancenarmen ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams weitgehend. „Es gab in der ersten Halbzeit relativ wenig Chancen auf beiden Seiten.“ Nach dem Seitenwechsel erhöhte der Favorit den Druck. „Twistring ist in der zweiten Halbzeit druckvoller geworden, hat mehr Zug zum Tor entwickelt“, so Witt. Die Gäste trafen zunächst den Pfosten nach einer Ecke, später vergab unter anderem Moritz Stöver eine große Möglichkeit. Doch auch Heiligenfelde kam zu seiner Szene: „Hassan wird meiner Meinung nach im Sechzehner gefoult, der Schiri lässt weiterlaufen, Enno Beckmann kommt an den Ball und schießt auch an den Pfosten.“

Es entwickelte sich eine intensive Schlussphase, in der der Tabellenführer weiter anlief. „Irgendwann hat Twistring den Druck weiter erhöht, bei uns sind langsam die Kräfte geschwunden“, erklärte Witt. Dennoch stemmte sich seine Mannschaft mit großem Einsatz gegen die drohende Niederlage. „Nichtsdestotrotz haben wir das weiter gut verteidigt.“ Die turbulente Nachspielzeit zog sich in die Länge – auch wegen zahlreicher Unterbrechungen. „Es gab viele Unterbrechungen aufgrund von Krämpfen, aber auch Kopftreffern, deshalb gab es zehn Minuten Nachspielzeit, dann noch zwei Minuten obendrauf.“