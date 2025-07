Schwarz auf weiß: Auf dem Sportgelände des FSV Waldthurn fielen 20 Tore in einem Spiel. – Foto: Screenshot FuPa, Würthele

10:10 in einem Fußballspiel: Oberpfälzer A-Klassisten historisch Der FSV Waldthurn und Eintracht Schwandorf liefern sich einen schier unglaublichen Schlagabtausch

Typische Eishockey-Ergebnisse sind gerade bei Testspielen ja keine Seltenheit. Ein 7:4 oder ein 8:1 gibt es immer wieder. Erst am Samstag mündete das Regensburger Testduell der Bayernligisten Jahn II und Fortuna in einem 5:5-Unentschieden. Doch das, was zwei A-Klassisten aus der Oberpfalz am vergangenen Freitag ablieferten, das geht auf keine Kuhhaut.

Zwei Mal gab es im deutschen Oberhaus ein 5:5. Im Jahr 1973 zwischen Schalke und den Bayern, ein Jahr später zwischen Eintracht Frankfurt und Stuttgart. Bis heute ist das Bundesliga-Rekord für das torreichste Unentschieden. Zugegebenermaßen einige Spielklassen tiefer – doch der FSV Waldthurn (A-Klasse Amberg/Weiden Ost) und der FT Eintracht Schwandorf (A-Klasse Cham/Schwandorf Süd) können diesen Bestwert aus der ersten Liga um Längen überbieten.



Innerhalb von 90 Minuten schossen die beiden Zehntligisten am Freitagabend ein 10:10-Unentschieden heraus. Freilich, zuverlässige Daten aus dem Amateurfußball gab es in früheren Zeiten kaum bis gar nicht. Klar dürfte aber sein: Die Oberpfalz dürfte ein so hohes Unentschieden in einem Erwachsenen-Fußballspiel noch nicht oft erlebt haben.



So kurios wie das Endergebnis für sich war, so kurios war auch der Spielverlauf. Die Handvoll Zuschauer auf dem Sportgelände in Waldthurn bekamen eine famose Aufholjagd inklusive eines Blitz-Hattricks serviert. Und allein vier Tore in der „Crunchtime“ des Spiels. Zu Beginn sah es nach einer klaren Angelegenheit zugunsten der Hausherren aus. Bis zur 32. Minute war der FSV bereits auf 6:1 davongezogen. Zu diesem Zeitpunkt konnte noch keiner ahnen, was noch kommen würde. Zunächst robbten sich die Schwandorfer Spieler mit drei schnellen Treffern auf 6:4 heran, zur Pause stand es 7:4.









Mindestens genauso spektakulär ging es nach dem Seitenwechsel weiter. Jetzt waren die Gäste am Zug, das Spiel kippte vollends. Shqipdon Latifi sorgte mit einem lupenreinen Hattrick binnen fünf Minuten (57./58./61.) dafür, dass die Eintracht erstmals in Führung ging. Es folgte das 7:9, das 8:9 und das 8:10 in der 86. Minute. Doch damit war das letzte Wort immer noch nicht gesprochen. Jetzt wollten es die Waldthurner nochmal wissen – und glichen mit Toren in der 88. und 90. Spielminute zum 10:10-Endstand aus. Ein Spiel, das allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben wird.



Den Kickern des FT Eintracht Schwandorf scheint die Partie nicht allzu viele Nerven und Körner gekostet zu haben. Zwei Tage später gewann man das nächste Testspiel mit 5:1. Als Absteiger aus der Kreisklasse zählt die Truppe vom Trainerduo Sven Jäger / Egzon Latifi in der neuen Saison automatisch zu den Aufstiegskandidaten in der A-Klasse Süd.



Im Nachbarlandkreis hofft der FSV Waldthurn mit seinem Coach Ronny Tölzer, dass es endlich mit der ersehnten Rückkehr in die Kreisklasse klappt. Den Tag nach dem Torspektakel verbrachte die Truppe ohne Ball am Fuß. Stattdessen ging es ins Skilanglauf-Zentrum auf der Silberhütte. Die Punkterunde startet für beide Mannschaften am Wochenende des 26./27. Juli.