10:1-Torfestival der Spvgg Heinriet, VfB Gutenzell gewinnt 6:0

SV Renhardsweiler – FC Mengen II 2:1

Maximilian Felder ließ die Heimfans gleich doppelt jubeln: Erst traf er in der 15. Minute zur Führung, dann erhöhte er in der 51. Minute auf 2:0. Zwar verkürzte Maximilian Stumpp per Foulelfmeter in der 79. Minute, doch zwei Platzverweise für Niklas Stumpp (74.) und Leon Dreher (90.+2) schwächten die Gäste entscheidend.

FC Ostrach – SV Bolstern 2:3

Andreas Zimmermann brachte Ostrach früh in Führung (9.), doch Jonas Striegel glich in der 31. Minute aus. Luca Senn stellte vor der Pause auf 2:1 (43.), doch dann drehte Lenny Weiß mit einem Doppelpack (61., 65.) das Spiel zugunsten der Gäste. Florian Buchholz sah in der 87. Minute Rot.

SV Langenenslingen – FV Fulgenstadt 2:3

Calep Gabila Jina brachte die Gastgeber in der 39. Minute in Front. Hannes Zimmermann (43.) und Thomas Hiller (45.) konterten vor der Pause. Moritz Sauter glich in der 71. Minute nochmals aus, doch Marcel Birkhofer verwandelte einen Elfmeter zum 3:2-Siegtreffer in der 82. Minute.

FC Laiz – Sportverein Bingen-Hitzkofen 2:1

Jan Käppeler brachte die Gäste in der 43. Minute in Führung. Doch Daniel Lauria glich noch vor der Pause per Strafstoß (45.) aus. Christoph Richter bescherte den Laizern mit seinem Treffer in der 85. Minute einen späten Sieg.

SG Bronnen/Neufra – TSV Sigmaringendorf Laucherthal 1908 2:1

Marco Kunz eröffnete in der 21. Minute, Raphael Brillert legte vom Punkt nach (36.). Der Anschluss durch Marius Müller kurz vor der Pause (44.) war letztlich zu wenig für die Gäste.

SG Weithart/Rulfingen – SV Braunenweiler 2:3

Fabian Gelder traf zunächst für die Gäste (28.), Christian Stark glich wenig später aus (31.). Doch Noah Halder (40.) und Matthias Roth (68.) ließen Braunenweiler erneut jubeln. Der zwischenzeitliche Ausgleich durch Kevin Müller (53.) blieb letztlich ohne Auswirkung.

FV Bad Saulgau 04 – SG Gammertingen/KFH 4:2

Enes Xhemajli (30.), Cenk Bulanik (32.) und Suad Nuredini (41.) sorgten für einen komfortablen Vorsprung. Zwar verkürzten Valentin Stapel (49.) und Tobias Heißel per Elfmeter (72.), doch Arkin Sibak traf dazwischen zum 4:1 (57.) – ein starker Auftritt des Tabellenführers.

SG Hettingen/Inneringen – SC Türkiyemspor Saulgau 4:0

Timo Holzmann (40.) eröffnete, Timo Reinhard (73.) und Simon Steinhart (78.) bauten die Führung aus. In der Schlussminute setzte Bastian Elser den Schlusspunkt – eine dominante Leistung der Gastgeber.