101 Tore in 99 Spielen: Moritz Paul mischt bundesweit vorne mit Moritz Paul vom SV Budberg gehört erneut zu den besten Landesliga-Torjägern Deutschlands. Am Wochenende warten Tests gegen Blau-Weiß Dingden und den KFC Uerdingen. von Fabian Kleintges-Topoll · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Kaum aufzuhalten: Moritz Paul. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Moritz Paul gehört laut dem Fußballfachmagazin Kicker erneut zu den drei besten Landesliga-Torjägern Deutschlands. Warum der Stürmer des SV Budberg das Ranking dennoch nicht überbewerten möchte. Am Sonntag kommt der KFC Uerdingen.

Der SV Budberg ist mit dem ersten Aufgalopp in die Vorbereitung auf seine vierte Landesliga-Saison gestartet. Für den Vizemeister ging es am Samstag und Sonntag direkt weiter - mit gemeinsamen Läufen und den ersten Trainingseinheiten auf dem Platz. Am kommenden Wochenende stehen gleich zwei Testpartien an. 101 Treffer in 99 Landesliga-Partien Top-Torjäger Paul, der in bislang 99 Landesliga-Spielen beeindruckende 101 Tore erzielt hat, blickt derweil auf die zweitbeste Saison seiner Karriere zurück. Mit 35 Treffern sicherte sich der 23-Jährige souverän die Torjägerkrone der Gruppe 2.

Bundesweit bedeutete diese Ausbeute unter allen Sechstliga-Angreifern Rang drei in der seit 2019 vergebenen Kicker-Torjägerkanone für Amateurfußballer. Noch besser hätte die Platzierung ausfallen können: Wäre der infolge des Rückzugs des GSV Moers gestrichene Dreierpack in die Wertung eingeflossen, hätte Paul sogar Rang zwei erreicht. Bereits in seiner persönlichen Rekordsaison 2023/24, im ersten Landesliga-Jahr nach dem Aufstieg aus der Bezirksliga, hatte der Stürmer 43 Treffer erzielt. Auch damals kostete ihn der Rückzug eines Gegners eine noch bessere Platzierung: Der abgezogene Viererpack gegen SpVgg Sterkrade-Nord wurde nachträglich aus der Wertung genommen, sodass Paul statt Rang eins nur Platz zwei belegte.