101 Tore in 99 Spielen: Moritz Paul mischt bundesweit vorne mit

Moritz Paul gehört laut dem Fußballfachmagazin Kicker erneut zu den drei besten Landesliga-Torjägern Deutschlands. Warum der Stürmer des SV Budberg das Ranking dennoch nicht überbewerten möchte. Am Sonntag kommt der KFC Uerdingen.
Der SV Budberg ist mit dem ersten Aufgalopp in die Vorbereitung auf seine vierte Landesliga-Saison gestartet. Für den Vizemeister ging es am Samstag und Sonntag direkt weiter - mit gemeinsamen Läufen und den ersten Trainingseinheiten auf dem Platz. Am kommenden Wochenende stehen gleich zwei Testpartien an.
Top-Torjäger Paul, der in bislang 99 Landesliga-Spielen beeindruckende 101 Tore erzielt hat, blickt derweil auf die zweitbeste Saison seiner Karriere zurück. Mit 35 Treffern sicherte sich der 23-Jährige souverän die Torjägerkrone der Gruppe 2.
Bundesweit bedeutete diese Ausbeute unter allen Sechstliga-Angreifern Rang drei in der seit 2019 vergebenen Kicker-Torjägerkanone für Amateurfußballer. Noch besser hätte die Platzierung ausfallen können: Wäre der infolge des Rückzugs des GSV Moers gestrichene Dreierpack in die Wertung eingeflossen, hätte Paul sogar Rang zwei erreicht.
Bereits in seiner persönlichen Rekordsaison 2023/24, im ersten Landesliga-Jahr nach dem Aufstieg aus der Bezirksliga, hatte der Stürmer 43 Treffer erzielt. Auch damals kostete ihn der Rückzug eines Gegners eine noch bessere Platzierung: Der abgezogene Viererpack gegen SpVgg Sterkrade-Nord wurde nachträglich aus der Wertung genommen, sodass Paul statt Rang eins nur Platz zwei belegte.
„Ich bin sehr glücklich, dass ich mit meinen Toren deutschlandweit auf diesem Niveau ganz vorne mitmische. Überbewerten möchte ich das aber nicht. Die Tore sind auch das Produkt einer funktionierenden Mannschaft, die in der vergangenen Saison über die meiste Zeit sehr gute Leistungen gezeigt hat. Am Ende zählen die drei Punkte - und wer die Tore schießt, ist zweitrangig. Natürlich freut es mich trotzdem, dass ich mit meinen Treffern einen großen Teil zum Erfolg beitragen konnte“, sagte Paul zur besonderen Auszeichnung.
Für den SVB stehen in dieser Woche drei Einheiten an. Am Wochenende folgen die ersten Tests gegen zwei Oberligisten. Am Samstag um 15 Uhr geht es zu Blau-Weiß Dingden, einen Tag später kommt zur gleichen Uhrzeit der Traditionsklub KFC Uerdingen zur Saisoneröffnung in den Scania-Sportpark.
Die ursprünglich geplante VIP-Ticket-Aktion, die bereits beim Jubiläumsheimspiel gegen Rhenania Bottrop am 1. April erfolgreich durchgeführt worden war, wurde kurzfristig abgesagt. „Leider war die Resonanz zu gering. Es kann nicht immer alles klappen. Das ist dann eher etwas für ein Topspiel gegen Homberg oder Kleve“, erklärt Tobias Schmidt. Der neue Vorsitzende der Fußballabteilung und sein Team änderten den Ablaufplan kurzfristig.
Nach einigen Produktionsverzögerungen können am Sonntag stattdessen die aufwendig gestalteten Retro-Trikots zum 80-jährigen Vereinsbestehen ausgegeben werden. Neben dem in Seidenpapier verpackten Trikot erhalten die Käufer ein Erinnerungsbuch, ein nummeriertes Echtheitszertifikat, einen Metall-Pin mit historischem Vereinslogo sowie ein Aufkleber-Set als „Rundum-sorglos-Paket“.