10:1 - SV Leingarten geht bei der TSG Öhringen unter

So., 23.02.2025, 15:00 Uhr

Der FSV Friedrichshaller SV unterlag knapp gegen den SV Wachbach. Felix Gutsche traf für die Gäste doppelt (49., 86.). Fabio Schumacher (58.) und Marvin Sieger (71.) drehten zwischenzeitlich die Partie für die Gastgeber, doch Simon Kißling glich für Wachbach in der 79. Minute aus, bevor Gutsche den Siegtreffer markierte.

So., 23.02.2025, 14:30 Uhr

Der Spitzenreiter Aramäer Heilbronn musste sich mit einem Unentschieden begnügen. Lahud Abdulahad brachte die Gäste in der 19. Minute in Führung, doch Marcel Varga glich für Erlenbach noch vor der Pause aus (43.).

So., 23.02.2025, 14:30 Uhr

Jann Baust brachte den TSV Pfedelbach mit zwei Treffern (32., 49.) auf die Siegerstraße. Tobias Lösch setzte mit dem 3:0 in der 89. Minute den Schlusspunkt.

So., 23.02.2025, 14:30 Uhr

Benjamin Hetemi erzielte in der 28. Minute die Führung für den FC Union Heilbronn. Sven Gatnar glich für die Gäste in der 70. Minute aus. In der 74. Minute sah Dominik Brodöhl von SG Stetten/Kleingartach die Gelb-Rote Karte.

