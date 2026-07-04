10:1 - Landesliga-Vizemeister zum Start in Torlaune

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Die SG Empfingen hat den ersten Test des Sommers mit einer Deutlichkeit bestritten, die in der Vorbereitung selten überbewertet werden sollte, aber dennoch auffällt. Das 10:1 beim SV Aasen war ein früher Hinweis darauf, dass der Vizemeister der Landesliga Württemberg den verpassten Aufstieg nicht als Last mitnimmt.

Für Trainer Alexander Eberhart war dieser Auftakt mehr als ein lockeres Warmlaufen nach der Sommerpause. Empfingen hatte die vergangene Saison als Zweiter der Landesliga Württemberg, Staffel 3, beendet und den Sprung in die Verbandsliga erst in der Relegation verpasst. Solche Enttäuschungen können nachwirken. In Aasen aber wirkte die Mannschaft nicht gehemmt, sondern entschlossen, den neuen Anlauf sofort mit Schärfe zu beginnen.

Der Gegner war dabei kein Unbekannter aus unteren Regionen, sondern ein Verein, der 2025 aus der Bezirksliga in die Landesliga Südbaden aufgestiegen war und dort zuletzt einen beachtlichen sechsten Rang belegte. Umso bemerkenswerter war die Konsequenz, mit der Empfingen die Partie schon vor der Pause entschied. Pascal Schoch eröffnete nach 20 Minuten den Torreigen und traf später binnen kurzer Zeit erneut doppelt. Nico Gulde, einer der Zugänge vom TuS Ergenzingen, erzielte das 0:2 und deutete früh an, dass die neuen Spieler nicht nur Kaderbreite bringen sollen. Auch Linus Hellstern, ebenfalls aus Ergenzingen gekommen, trug sich beim 0:7 in die Torschützenliste ein.