10:1! Herringhausen stürmt mit Kantersieg ins Achtelfinale

Am Donnerstagabend hat die SG Frisch Auf Herringhausen-Eickum ein klares Ausrufezeichen im Kreispokal gesetzt. Beim TSV Löhne (Kreisliga A) feierte der Bezirksligist einen souveränen 10:1-Erfolg und steht damit im Achtelfinale.

Nach zwölf Minuten erzielte Hendrik-René August Meierernst nach Vorlage von Cedric Robin Schlüter den ersten Treffer. Nur drei Minuten später legte Max Krüger nach, der einen direkten Freistoß sehenswert verwandelte. Zwar kam Löhne nach einer guten halben Stunde durch einen Foulelfmeter von Oleh Mylymuka zum 1:2, doch der Ausgleich war nie wirklich in Reichweite. Kurz vor der Pause stellte Krüger nach Vorarbeit von Rashid Abdo Mousseli auf 1:3.

In der zweiten Hälfte spielte Herringhausen-Eickum seine Überlegenheit gnadenlos aus. Mavroudis, der nach seiner Sperre zurückkehrte, zeigte sich in besobnders starker Form und schnürte innerhalb von 30 Minuten einen Hattrick (54., 70., 83.). Dazwischen trugen sich auch Abdo Mousseli (55.), Tom Boldt (74.) und Lukas Möllering (78.) in die Torschützenliste ein. Den Schlusspunkt setzte schließlich Ole Sawitzki in der 88. Minute nach Vorlage von Luca Maita.

Herringhausen kam ohne eine einzige Karte aus. Der TSV Löhne hingegen leistete sich gleich sechs Gelbe Karten und eine frühe Gelb-Rote (29.), was in Kombination mit dem Spielverlauf sicherlich für weiteren Frust sorgte.