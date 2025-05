10:1! Eintracht II macht’s gegen Lüxem zweistellig

Der SV Tawern unterstrich seine bestechende Form und fuhr mit einem 4:1-Erfolg gegen den Tabellenachten TuS Ahbach den fünften Sieg in Folge ein. Nico Kirch brachte nach Ecke von Tristan Reger den Rangvierten in Front (8.), ehe Louis Linden nach Flanke von Jonathan Konrad auf 2:0 stellte (24.). Noch vor der Pause sorgte Winterneuzugang Idris Lataev per Doppelpack für die Entscheidung, als er nach jeweiligen Ballgewinnen im Mittelfeld mustergültig bedient wurde und das 3:0 (40.) sowie das 4:0 (44.) erzielte. Im zweiten Durchgang nahm Tawern einen Gang heraus, gestattete dem Gegner aber nur wenige Möglichkeiten. Nach Flanke von Peter Grün sorgte der eingewechselte Anton Bernardy noch für Ergebniskosmetik (90.). Tawerns Coach Steve Birtz sagte, dass „wir früh in Führung gegangen sind und mit diesem Schwung auch richtig guten Fußball gespielt haben. Wir haben die gefürchteten langen Bälle von Ahbach meist früh unterbinden können, um dann blitzschnell in unser Umschaltspiel zu kommen. Es hat sehr viel Spaß gemacht.“ Ahbachs Trainer Roger Stoffels war angesichts der Überlegenheit des Gegners dennoch nicht unzufrieden mit dem Auftritt der eigenen Mannschaft, die zum dritten Mal in Folge verlor: „In der ersten Halbzeit haben wir bei den Gegentoren kräftig mitgeholfen. Positiv war, dass sich die Jungs in der zweiten Halbzeit zusammengerauft und die Partie, ohne in übertriebenem Aktionismus zu verfallen, gut zu Ende gespielt haben. Tawern hat uns nie zur Entfaltung kommen lassen und ist ein Klasseteam, das auf allen Positionen top besetzt ist.“

Zu einem ungefährdeten 5:0-Erfolg kam der Tabellendritte FSV Salmrohr gegen den bereits längere Zeit als Absteiger feststehenden SV Zeltingen-Rachtig. Beim sechsten Dreier in Folge ging es schon früh in die für Salmrohr richtige Richtung, als Oliver Mennicke einen von der Latte zurückprallenden Schuss von Louis Thul zum 1:0 verwertete (4.). Noch vor der Pause erhöhten Louis Thul nach Vorarbeit von Noah Wrusch (35.) und Hendrik Thul nach einer tollen Kombination über Lucas Abend (44.). Als Wrusch einen an ihm selbst verursachten Foulelfmeter kurz nach der Pause zum 4:0 im Zeltinger Kasten unterbrachte, war die Partie endgültig gelaufen (49.). Den Schlusspunkt unter einen souverän herausgespielten Sieg setzte der überragende Wrusch, der einen langen Abschlag vn FSV-Torwart Dominik Thömmes im Eins-gegen-eins ins Netz schob (77.). Es war das 22. Saisontor des FSV-Angreifers.

Frank Thieltges war sehr zufrieden: „Es war ein souveräner und nie gefährdeter Sieg. Das Ergebnis hätte weitaus deutlicher ausfallen können. Da waren wir sehr gnädig mit dem Gegner.“ Zeltingens Trainer Marius Herrmann fand folgende Worte: „Wir haben Salmrohr zu viel Raum gelassen, sodass sie ihr Spiel aufziehen konnten. Mit etwas mehr Mut gegen den Ball wäre durchaus ein aus unserer Sicht besseres Ergebnis möglich gewesen. Alles in allem hat Salmrohr das aber sehr solide und clever heruntergespielt.“

SG Daleiden – SG Ellscheid⇥ 5:0 (5:0)

Eigentlich hätten sich beide Mannschaften die zweite Halbzeit komplett sparen können, denn der 5:0-Erfolg der Isleker stand bereits nach 45 Minuten fest. Das Westeifel-Team bleibt so auch im elften Spiel in Folge ungeschlagen und vor den beiden letzten Spieltagen Spitzenreiter. Vor 300 Zuschauern in Arzfeld nahmen die Isleker das Heft früh in die Hand und kamen nach zehn Minuten durch den wiederum überragenden Johnny Bisschops zur frühen Führung. Der Luxemburger legte sieben Minuten später das zweite Tor nach und markierte nach dem zwischenzeitlichen 3:0 von Martin Schmitz (40.) auch den vierten Treffer (43.). Das Angriffsfeuerwerk des Tabellenführers ging weiter: Gegen eine fragile Ellscheider Abwehr traf der quicklebendige Musa Bah kurz vor dem Pausenpfiff zum 5:0. Daleidens Spielertrainer Florian Moos bilanzierte: „In der ersten Halbzeit waren wir brutal effizient. Ellscheid stand sehr hoch und hat uns mit drei, vier Leuten angelaufen. Das kam uns entgegen, weil wir uns so meist über Außen durchkombinieren konnten und sehr gut die Schnittstellen bespielt haben. In der zweiten Halbzeit haben wir einen Gang herausgenommen, obwohl Ellscheid tiefer und kompakter stand. Auch dort haben wir etliche Gelegenheiten gehabt, das Ergebnis höher zu schrauben.“ Ellscheids verletzter Spieltrainer Markus Boos sah eine verdiente Niederlage: „Ab der 40. Minute haben wir das Spiel komplett verpennt und drei Gegentore in fünf Minuten bekommen. Daleiden war sehr effektiv, wir konnten den Ausfall von sechs Stammspielern nicht kompensieren.“

SG Dhrontal-Weiperath – SG Laufeld/Buchholz ⇥3:0 (1:0)

In einem energiegeladenen Duell in Haag erhielt sich die SG Dhrontal-Weiperath ihre Chancen auf den Klassenverbleib, während die SG Laufeld/Buchholz nach der neuerlichen Niederlage aus der Bezirksliga abgestiegen ist. Der völlig verdiente Sieg der Hunsrücker wurde von der möglicherweise schweren Verletzung von Dennis Schemer überschattet, der in der 29. Minute ohne gegnerische Einwirkung im Laufduell beim Abstoppen einen heftigen Schmerz verspürte und raus musste. Schemer wurde vorsorglich ins Krankenhaus nach Wittlich gebracht. Nach einem Freistoß von Marius Marx war Daniel Alff punktgenau eingelaufen und markierte kurz vor der Halbzeit das 1:0 (44.). Mit der letzten Aktion wäre den Hunsrückern beinahe das 2:0 gelungen, doch Niko Schemers Kopfball landete am Pfosten. Max Martini sorgte nach feiner Kombination über Jonas Hoffmann und Jan Weber mit dem 2:0 für entspannte Gesichter bei den Dhrontalern (62.). Als Hoffmann über links durchgebrochen war und Jan-Luca Martini die Flanke gekonnt über die Linie schob, war die Partie entschieden (72.). „Es war ein absolut verdienter Sieg gegen eine Laufelder Mannschaft, die kaum Gefahr ausgestrahlt hat. Wichtig war, dass die Null gestanden hat. Dennis Schemer fällt mit Verdacht auf Kreuzbandriss lange aus. Das ist bitter“, resümierte Dhrontals Trainer Patrick Eck.

SG Ruwertal – SG Saartal Schoden ⇥2:0 (0:0)

In einer relativ ausgeglichenen Partie brach Fabian Eiden nach einem Eckball von Philipp Kartz den Bann und führte den Rangfünften aus dem Ruwertal auf die Siegesstraße (70.). In einer Partie ohne großen spielerischen Glanz und mit nur wenigen Höhepunkten legte Mathias Biwer den Deckel drauf (88.). Biwer war erst in der 64. Minute für Andreas Steffen in die Partie gekommen und schloss einen Angriff aus spitzem Winkel ins lange Eck ab. Trainer Jens Hoffmann, der in der neuen Saison nicht mehr an der Seitenlinie bei den Ruwertalern stehen wird (ausführlicher Bericht folgt), kommentierte: „Es war ein verdienter Sieg aufgrund der besseren Spielanteile und des offensiv orientierten Auftritts meiner Mannschaft. Saartal hat sich fast ausschließlich aufs Verteidigen konzentriert. Wir mussten nur bei zwei, drei schnell vorgetragenen Kontern aufpassen, doch die Jungs haben das sehr gut verteidigt.“

Eintracht Trier II – SV Lüxem⇥10:1 (6:0)

Die Eintracht-Reserve entledigte sich der Aufgabe gegen den SV Lüxem in souveräner Manier und ließ es nach dem 13:0 gegen die Saartal-SG drei Wochen zuvor erneut zweistellig ausgehen. Der SVE II bog bereits nach 25 Minuten auf die Siegerstraße ein. Doch die erste Möglichkeit hatten die Wittlicher Vorstädter, als ein Schuss von Nick Stülb von Triers U19-Torwart Lennard Kieren erst im Nachfassen geklärt wurde. Chris Filipe (10.) mit einem Lupfer, Fabian Wey (17.) per Abstauber nach Flanke von Can Yavuz, Noah Lorenz (22.) nach Steckpass durch die Gasse sowie das 4:0 von Stas Stepanchenko per Kopfball (25.) sorgten schon früh für klare Verhältnisse. Als Jost in der 28. Minute zum 5:0 traf, wurde es richtig bitter für den SVL. Filipe sorgte per Abstauber zum 6:0-Halbzeitstand in einer Partie, die einen Klassenunterschied offenbarte. Auch nach dem Wechsel blieb Trier seiner Linie treu und legte durch einen Doppelpack von Wey (52., 72.), dem 9:0 von Lorenz (83.) und Mathis Homburg (87.), der es zweistellig werden ließ, weitere Treffer nach. Lüxem, das hoffnungslos überfordert war, erzielte mit dem Tor von Jonas Adams noch den Ehrentreffer zum 10:1.

SG Igel-Liersberg – SV Schleid ⇥1:0 (0:0)

In einer intensiven und umkämpften Auseinandersetzung zweier vor der Partie noch nicht gesicherter Mannschaften hatte der SV Schleid zunächst mehr vom Spiel, doch das Happy End lag bei den Vereinigten aus Igel-Liersberg, Zewen und Langsur, die mit dem Lucky Punch von Simon Blasius nicht nur am SV Schleid vorbeizogen, sondern auch den Ligaverbleib nun fast schon sicher haben. „Uns fehlt noch ein einziger Punkt. Wir haben in einem klassischen Null-zu-null-Spiel das Glück auf unserer Seite gehabt und die Englische Woche mit sechs Punkten perfekt abgeschlossen, dabei wieder zu Null gespielt. Jeder hat sich unglaublich reingehangen“, dürfen Trainer Dominik Wintersig und seine SG tief durchatmen. Gegen die tiefstehenden Hausherren war der SVS zunächst am Drücker und hatte mit einem Schuss von Sebastian Ting aus 18 Metern die erste gute Chance zur Führung.

Auch kurz nach Wiederbeginn hatten die Gäste aus der Eifel zwei dicke Möglichkeiten, doch Ting fand seinen Meister in Kevin Noll, und bei einem Geschoss von Arthur Hartwick fehlten nur Zentimeter zum Führungstreffer. Um so bitterer war der Genickschlag kurz vor dem Ende der Partie, als ein langer Ball den eingewechselten Eric Pasucha erreichte, von Taner Weins am Fuß getroffen wurde und Blasius seinen Nerven vom Elfmeterpunkt im Griff hatte (90.).