10:1 des TSV Tettnang und 7:1 des 1. FC Heidenheim

Frauen-Oberliga Baden-Württemberg

1. FC Heidenheim – SV Gottenheim 7:1

Der 1. FC Heidenheim ließ dem SV Gottenheim keine Chance und feierte einen deutlichen Heimsieg. Josephine Wild brachte die Gastgeberinnen in der 7. Minute in Führung. In der 24. Minute erhöhte Leonie Reß auf 2:0. Nach der Pause traf Lena Preiss in der 49. Minute zum 3:0, bevor Tigidankay Bah in der 58. Minute das vierte Tor erzielte. Leonie Reß schnürte in der 63. Minute ihren Doppelpack, Josephine Wild legte in der 70. Minute nach. Hanna Michalsky traf in der 80. Minute zum 7:0. Den Ehrentreffer für Gottenheim erzielte Ronja Gottschling in der 86. Minute per Foulelfmeter.

TSV Neckarau – TSV Tettnang 1:10

Der TSV Tettnang dominierte beim TSV Neckarau nach Belieben. Jana Erdle eröffnete den Torreigen in der 13. Minute, Anja Stiefenhofer legte in der 15. Minute nach. Tanja Kottmann erhöhte in der 28. Minute, Alicia Serafini traf in der 34. Minute zum 0:4. Nur eine Minute später erzielte Jana Erdle ihren zweiten Treffer. Susen Kiesel machte in der 41. Minute das halbe Dutzend voll. Nach der Pause traf Alicia Serafini in der 56. und 67. Minute, dazwischen lag ein Tor von Anja Stiefenhofer in der 59. Minute. In der 87. Minute vollendete Jana Erdle ihren Hattrick, ehe Elena Mathes in der 89. Minute den Ehrentreffer für Neckarau erzielte.

VfL Herrenberg – FC Freiburg-St. Georgen 2:1

In einer spannenden Partie geriet der VfL Herrenberg in der 21. Minute durch Hannah Pfändler in Rückstand. Doch die Gastgeberinnen kämpften sich zurück: Lea Furac glich in der 65. Minute aus. In einer dramatischen Nachspielzeit traf Annika Schmidt in der 90.+7 Minute zum umjubelten 2:1-Siegtreffer.

1. FC Mühlhausen – Hegauer FV 3:1

Der Hegauer FV ging in der 33. Minute durch Nina Sardu in Führung. Doch der 1. FC Mühlhausen profitierte nur zwei Minuten später von einem Eigentor durch Jasmina Sumser und glich aus. In der 59. Minute drehte Sophia Zechmeister das Spiel zugunsten der Gastgeberinnen, ehe Katarina Zawadzki in der 77. Minute alles klar machte.

TV Derendingen – FSV Waldebene Stuttgart Ost 0:3

Der FSV Waldebene Stuttgart Ost setzte sich beim TV Derendingen souverän durch. Franka Zimmerer traf bereits in der 7. Minute zur Führung. In der zweiten Halbzeit erhöhten Magdalena Kraft in der 73. Minute und Maike Bendfeld in der 76. Minute zum verdienten 0:3-Endstand.

TSV Alemannia Freiburg-Zähringen – TSV Neuenstein 0:5

Ein frühes Torfestival eröffnete der TSV Neuenstein: Lorena Bürkle traf in der 3. Minute, Eva Lüttge erhöhte in der 6. Minute auf 0:2. Nach der Pause war erneut Lorena Bürkle in der 54. Minute erfolgreich. Maren Schmitt traf in der 83. Minute zum 0:4, ehe Simone Kappes in der 90.+3 Minute den Schlusspunkt setzte.

