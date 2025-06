10:1! Blau-Weiß Köln schießt sich zurück ins Aufstiegsrennen

Mit nun 49 Punkten bleibt Bergfried Fünfter. Diekamp wollte die Leistung nicht überbewerten, aber den Wert des Erfolgs unterstreichen: „Fußball ist und bleibt ein Ergebnissport. Und am Ende haben wir die drei Punkte mitgenommen und das ist das, was zählt. In zwei Wochen fragt keiner mehr, wie wir gegen Altenberg gespielt haben, sondern nur, ob wir gewonnen oder verloren haben – und das können wir dann mit einem Daumen hoch beantworten.“ _______________________

Doch in der Schlussphase berappelte sich die Mannschaft aus Leverkusen. „Es ist am Ende besser geworden, deswegen auch aufgrund der letzten 20 Minuten verdienter Sieg, weil wir da einfach noch drei, vier Torchancen hatten, die wir machen müssen.“ Eine dieser Chancen nutzte erneut Juber in der 89. Minute zum 3:2-Endstand.

„Wir haben uns das Leben selber schwer gemacht, haben keine gute erste Halbzeit gespielt, beziehungsweise keine guten 70 Minuten“, kritisierte Bergfried-Coach Hannes Diekamp nach Abpfiff. „Wir hatten zu viele Ungenauigkeiten drin, waren nicht präsent genug in den Zweikämpfen, haben zu lange den Ball gehalten, unnötige Dribblings drin gehabt, wo wir dann den Ball verloren haben. Und wir waren dann nicht gut in der Restverteidigung, hatten ein ganz schlechtes Positionsspiel.“

Früh schien die Partie in Richtung der Gäste zu kippen: Juber nutzte in der 16. und 18. Minute zwei Nachlässigkeiten in der Altenberger Hintermannschaft eiskalt aus und brachte Bergfried schnell mit 2:0 in Führung. Doch Altenberg reagierte – und wie: Erst verkürzte Piotr Widera per Strafstoß (35.), dann glich Roger Schäfer nach einer Stunde verdient aus (63.).

Weiden dreht Partie in der Nachspielzeit – Klassenerhalt perfekt

Der SV Weiden hat in allerletzter Sekunde den Klassenerhalt in der Bezirksliga 1 gesichert. Beim 2:1-Auswärtssieg gegen den TuS Lindlar fielen beide Treffer erst in der Nachspielzeit – sehr zum Ärger der Gastgeber, für die die Partie sinnbildlich für eine schwierige Saison verlief.

Dabei sah es lange nach einem Heimsieg aus. Bereits in der 9. Minute brachte Marco von Puttkamer Lindlar in Führung. „Eine schöne Kombination durchs Zentrum, alles flach. Simon Kahm hat dann im Zentrum Marco von Puttkammer geschickt und der lief dann auf den Torwart zu und konnte rechts an ihm vorbeischieben“, schilderte TuS-Trainer Arlind Oseku die frühe Führung. Seine Mannschaft verteidigte kompakt und setzte auf schnelle Konter – mit Erfolg. „Weiden musste ja viel riskieren, stand dann relativ hoch und so hatten wir immer wieder Platz zu kontern“, so Oseku weiter.

Die Gäste taten sich lange schwer, blieben aber durch Standards gefährlich. Nach dem Seitenwechsel vergaben die Gastgeber jedoch zwei hochkarätige Chancen zur Vorentscheidung. „Wenn da einer von beiden reingeht, dann wird es nochmal richtig schwer für Weiden“, ärgerte sich Oseku.

So kam es, wie es kommen musste: In der sechsten Minute der Nachspielzeit segelte eine Ecke durch den Fünfmeterraum, am zweiten Pfosten drückte Alexander Birk den Ball zum Ausgleich über die Linie. Und obwohl die angezeigte Nachspielzeit abgelaufen war, ließ Schiedsrichter Tom Gatzmanga weiterlaufen. In der 100. Minute versenkte Niklas Boedts einen Freistoß aus zentraler Position direkt zum 2:1-Siegtreffer. „Super bitter für die Mannschaft. Für uns ging es um nichts mehr, für den Gegner schon. Aber wir wollten uns nochmal etwas Gutes tun und haben über weite Strecken gezeigt, dass wir es besser können“, so Oseku enttäuscht.

Weiden-Coach Adrian Student räumte offen ein: „Wir haben gestern kein gutes Spiel gezeigt, wenn Lindlar ihre Konterchancen besser ausgenutzt hätte, hätten sie das Spiel ganz klar gewonnen.“ Doch entscheidend war etwas anderes: „Am Ende war es mir egal, weil wir einfach diesen Willen und diese Moral hatten, das Spiel zu gewinnen. Und den Klassenerhalt perfekt zu machen nach der turbulenten Saison – und das aus eigener Kraft. Das war uns wichtig.“

_______________________