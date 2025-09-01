10:1, 12:0, 15:0 - Schützenfeste und Spektakel in der Kreisoberliga

In den Kreisoberliga-Staffel Sachsen-Anhalt gab es am Wochenende so manche Torspektakel und Schützenfeste. Wir werden einen Blick auf ausgewählte Partien von der Altmark bis in den Süden nach Halle.

Der Nietlebener SV Askania ließ es bereits am Freitagabend gehörig krachen. Im Hallenser Stadtoberliga-Derby beim VfB Lettin siegte der Landesklasse-Absteiger mit 10:1. Dabei trafen Paul Peter Henze und Leon Hauser jeweils dreifach für die Askanen, die mit dem Kantersieg vorerst die Tabellenführung übernommen haben.

Auch der FSV Eintracht Mieste ließ am Freitagabend so überhaupt keine Zweifel aufkommen. Im Heimspiel der 1. Altmark-West-Liga führten die Gastgeber angeführt von Dreierpacker Steven Helmke zur Pause bereits mit 6:0 - und dabei blieb es schließlich auch bis zum Ende.

Für Aufsehen sorgte am Sonnabend der SV Merseburg-Meuschau. In der Kreisoberliga Saalekreis gewannen die Meuschauer ihr Auswärtsspiel beim VfL Querfurt mit 15:0! Schon zur Pause stand es 8:0. Dabei war Julien Rum mit fünf Treffern und einer Vorlage der herausragende Mann. Auch der eingewechselte Robin Lucas Schwarzkopf schnürte einen Dreierpack.

In der Kreisoberliga Anhalt-Bitterfeld zeigte sich der SV Blau-Weiß Schortewitz am Samstag erbarmungslos. Angeführt von Dreierpacker Rick Bülow und dem vierfach erfolgreichen Benjamin Bommersbach gewannen die Blau-Weißen daheim mit 9:0 gegen den TSV Mosigkau. Damit hat Schortewitz nach zwei Partien sechs Punkte auf dem Konto.

Auch die SG Germania Wulferstedt war am Sonnabend neunmal selbst erfolgreich, musste allerdings beim 9:2-Heimerfolg über den SV Etingen/Rätzlingen auch zwei Gegentore hinnehmen. Tim Luca Hanisch war beim zweiten Sieg des Bördeoberliga-Vizemeisters dreimal erfolgreich.

Auch die FSG ESV Lok/Blau-Weiß Dessau steht nach dem Wochenende bei der Maximalausbeute von sechs Zählern. 7:1 hieß es am Samstag im Heimspiel gegen Aufsteiger Paschlewwer SV. Dabei schnürte Justin Donath einen Dreierpack.

Ebenfalls sieben Treffer erzielte die Zweitvertretung des VfB Ottersleben am Sonnabend im Heimspiel gegen den SV Pechau. Nach 2:0-Pausenführung sorgte die VfB-Reserve angeführt vom dreifach erfolgreichen Luca Hohmann im zweiten Durchgang für klare Verhältnisse.

Nach dem 8:2-Erfolg zum Auftakt gab es auch im zweiten Stadtoberliga-Saisonspiel der SG Handwerk Magdeburg zehn Tore. Mit 7:3 besiegten die Handwerker im "Platz-Duell" den FC International Magdeburg. Nico Thurm traf dabei dreifach für die SGH.

Ein Spektakel mit zwölf Treffern, aber ohne einen Sieger gab es im Duell zwischen Germania Olvenstedt II und dem SV Fortuna Magdeburg III. Mit einem 6:6-Unentschieden und je einem Dreierpacker auf beiden Seiten trennten sich die Stadtoberligisten. Bryan Arndt traf dreifach für die Germania-Reserve, Karl Michalke für die Fortuna-Dritte.

Nach einer Niederlage zum Saisonauftakt hat der Reideburger SV am zweiten Spieltag einen deutlichen Erfolg eingefahren. Mit 8:2 schickten die Hausherren am Samstag die Gäste vom SV Grün-Weiß Ammendorf heim. Außerdem Doppelpacker Luke Fichtner traf dabei kein Spieler mehrfach für die Reideburger.

Am Sonntag zeigte sich der Malterhausener SV in bester Torlaune. Mit 12:0 siegten die Gastgeber angeführt von den drei Dreierpackern Lukas Koch, Jannes Danneberg und Hasan Dukaev im Heimspiel gegen die SG Annaburg/Lebien. Kurios: Am ersten Spieltag hatte sich der MSV selbst noch mit 0:6 gegen Eintracht Elster II geschlagen geben müssen.

Nach frühem Rückstand hat die SG Jeber-Bergfrieden/Serno am Sonntag noch deutlich bei der ASG Vorwärts Dessau gewonnen. Angeführt von Doppelpacker Lukas Lohmer und Dreierpacker Marvin Wildfang zogen die Gäste die Partie auf ihre Seite - und damit in der Kreisoberliga Anhalt-Bitterfeld den zweiten Sieg an Land.

