Der SV Merseburg-Meuschau landete einen historischen 15:0-Auswärtssieg.
Der SV Merseburg-Meuschau landete einen historischen 15:0-Auswärtssieg. – Foto: Verein

10:1, 12:0, 15:0 - Schützenfeste und Spektakel in der Kreisoberliga

In den höchsten Spielklassen der Kreisfachverbände gab es teils sehr deutliche Ergebnisse

In den Kreisoberliga-Staffel Sachsen-Anhalt gab es am Wochenende so manche Torspektakel und Schützenfeste. Wir werden einen Blick auf ausgewählte Partien von der Altmark bis in den Süden nach Halle.

  • Mit "Klick" auf das Resultat öffnet sich der Spielbericht

Fr., 29.08.2025, 18:00 Uhr
VfB Lettin
VfB LettinLettin
Nietlebener SV Askania
Nietlebener SV AskaniaNietleben
1
10
Abpfiff

Der Nietlebener SV Askania ließ es bereits am Freitagabend gehörig krachen. Im Hallenser Stadtoberliga-Derby beim VfB Lettin siegte der Landesklasse-Absteiger mit 10:1. Dabei trafen Paul Peter Henze und Leon Hauser jeweils dreifach für die Askanen, die mit dem Kantersieg vorerst die Tabellenführung übernommen haben.

Fr., 29.08.2025, 19:30 Uhr
FSV Eiche Mieste
FSV Eiche MiesteMieste
SV Wacker Lindstedt
SV Wacker LindstedtLindstedt
6
0
Abpfiff

Auch der FSV Eintracht Mieste ließ am Freitagabend so überhaupt keine Zweifel aufkommen. Im Heimspiel der 1. Altmark-West-Liga führten die Gastgeber angeführt von Dreierpacker Steven Helmke zur Pause bereits mit 6:0 - und dabei blieb es schließlich auch bis zum Ende.

Sa., 30.08.2025, 15:00 Uhr
VfL Querfurt
VfL QuerfurtQuerfurt
SV Merseburg-Meuschau
SV Merseburg-MeuschauMeuschau
0
15
Abpfiff

Für Aufsehen sorgte am Sonnabend der SV Merseburg-Meuschau. In der Kreisoberliga Saalekreis gewannen die Meuschauer ihr Auswärtsspiel beim VfL Querfurt mit 15:0! Schon zur Pause stand es 8:0. Dabei war Julien Rum mit fünf Treffern und einer Vorlage der herausragende Mann. Auch der eingewechselte Robin Lucas Schwarzkopf schnürte einen Dreierpack.

Sa., 30.08.2025, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Schortewitz
SV Blau-Weiß SchortewitzSchortewitz
TSV 1894 Mosigkau
TSV 1894 MosigkauMosigkau
9
0
Abpfiff

In der Kreisoberliga Anhalt-Bitterfeld zeigte sich der SV Blau-Weiß Schortewitz am Samstag erbarmungslos. Angeführt von Dreierpacker Rick Bülow und dem vierfach erfolgreichen Benjamin Bommersbach gewannen die Blau-Weißen daheim mit 9:0 gegen den TSV Mosigkau. Damit hat Schortewitz nach zwei Partien sechs Punkte auf dem Konto.

Sa., 30.08.2025, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Schortewitz
SV Blau-Weiß SchortewitzSchortewitz
TSV 1894 Mosigkau
TSV 1894 MosigkauMosigkau
9
0
Abpfiff

Auch die SG Germania Wulferstedt war am Sonnabend neunmal selbst erfolgreich, musste allerdings beim 9:2-Heimerfolg über den SV Etingen/Rätzlingen auch zwei Gegentore hinnehmen. Tim Luca Hanisch war beim zweiten Sieg des Bördeoberliga-Vizemeisters dreimal erfolgreich.

Sa., 30.08.2025, 15:00 Uhr
FSG ESV Lok/ Blau-Weiß Dessau
FSG ESV Lok/ Blau-Weiß DessauFSG ESV Lok/ Blau-Weiß Dessau
Paschlewwer SV
Paschlewwer SVPaschleben
7
1

Auch die FSG ESV Lok/Blau-Weiß Dessau steht nach dem Wochenende bei der Maximalausbeute von sechs Zählern. 7:1 hieß es am Samstag im Heimspiel gegen Aufsteiger Paschlewwer SV. Dabei schnürte Justin Donath einen Dreierpack.

Sa., 30.08.2025, 12:30 Uhr
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben II
SV Pechau
SV PechauPechau
7
0
Abpfiff

Ebenfalls sieben Treffer erzielte die Zweitvertretung des VfB Ottersleben am Sonnabend im Heimspiel gegen den SV Pechau. Nach 2:0-Pausenführung sorgte die VfB-Reserve angeführt vom dreifach erfolgreichen Luca Hohmann im zweiten Durchgang für klare Verhältnisse.

Sa., 30.08.2025, 14:00 Uhr
SG Handwerk Magdeburg
SG Handwerk MagdeburgHandwerk MD
FC International Magdeburg
FC International MagdeburgFC Inter MD
7
3
Abpfiff

Nach dem 8:2-Erfolg zum Auftakt gab es auch im zweiten Stadtoberliga-Saisonspiel der SG Handwerk Magdeburg zehn Tore. Mit 7:3 besiegten die Handwerker im "Platz-Duell" den FC International Magdeburg. Nico Thurm traf dabei dreifach für die SGH.

Sa., 30.08.2025, 13:00 Uhr
Germania Olvenstedt
Germania OlvenstedtOlvenstedt II
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD III
6
6
Abpfiff

Ein Spektakel mit zwölf Treffern, aber ohne einen Sieger gab es im Duell zwischen Germania Olvenstedt II und dem SV Fortuna Magdeburg III. Mit einem 6:6-Unentschieden und je einem Dreierpacker auf beiden Seiten trennten sich die Stadtoberligisten. Bryan Arndt traf dreifach für die Germania-Reserve, Karl Michalke für die Fortuna-Dritte.

Sa., 30.08.2025, 15:00 Uhr
Reideburger SV
Reideburger SVReideburg
SV Grün-Weiß Ammendorf
SV Grün-Weiß AmmendorfGW Ammendorf
8
2
Abpfiff

Nach einer Niederlage zum Saisonauftakt hat der Reideburger SV am zweiten Spieltag einen deutlichen Erfolg eingefahren. Mit 8:2 schickten die Hausherren am Samstag die Gäste vom SV Grün-Weiß Ammendorf heim. Außerdem Doppelpacker Luke Fichtner traf dabei kein Spieler mehrfach für die Reideburger.

Gestern, 14:00 Uhr
Malterhausener SV 1953
Malterhausener SV 1953Malterhausen
SG Annaburg/Lebien
SG Annaburg/LebienSG Annaburg/Lebien
12
0
Abpfiff

Am Sonntag zeigte sich der Malterhausener SV in bester Torlaune. Mit 12:0 siegten die Gastgeber angeführt von den drei Dreierpackern Lukas Koch, Jannes Danneberg und Hasan Dukaev im Heimspiel gegen die SG Annaburg/Lebien. Kurios: Am ersten Spieltag hatte sich der MSV selbst noch mit 0:6 gegen Eintracht Elster II geschlagen geben müssen.

Gestern, 14:00 Uhr
ASG Vorwärts Dessau
ASG Vorwärts DessauASG Vorwärts
SG Jeber-Bergf. / Serno
SG Jeber-Bergf. / SernoSG Jeber-Bergf.
2
7
Abpfiff

Nach frühem Rückstand hat die SG Jeber-Bergfrieden/Serno am Sonntag noch deutlich bei der ASG Vorwärts Dessau gewonnen. Angeführt von Doppelpacker Lukas Lohmer und Dreierpacker Marvin Wildfang zogen die Gäste die Partie auf ihre Seite - und damit in der Kreisoberliga Anhalt-Bitterfeld den zweiten Sieg an Land.

Kevin GehringAutor