10.08.2025 – Kreisliga D FC Maroc Wiesbaden II – SG Schierstein

Am gestrigen Sonntag traf unsere SG Schierstein unter Trainer Abdruahman Yildiz auswärts auf den FC Maroc Wiesbaden II. Bei sommerlich heißen Temperaturen entwickelte sich ein hitziges, aber faires und ausgeglichenes Spiel.

Nach einem frühen Eigentor (11. Minute) ging FC Maroc WI II zunächst in Führung. M. Kohi glich jedoch postwendend in der 12. Minute aus. In der 36. Minute brachte T. Akgün die SG Schierstein mit 1:2 in Front. Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte erneut M. Kohi in der 47. Minute auf 1:3.

In der Schlussphase schwanden bei der Hitze die Kräfte, zumal der FC Maroc WI II durch 3–4 Spieler aus der 1. Mannschaft (Kreisoberliga) verstärkt wurde. S. Serrar erzielte in der 80. und 85. Minute noch den Ausgleich zum 3:3-Endstand.

Trotz des verpassten Sieges zeigte sich Trainer Yildiz sehr zufrieden mit der Leistung seines Teams:

„Schade, wir hätten die drei Punkte mitnehmen können. Aber die Einstellung und der Einsatz waren top. Nächste Woche arbeiten wir in Hochtouren, um den Heimsieg einzufahren und die drei Punkte in der Tabelle zu holen.“

Torschützen:

1:0 Eigentor (11′) – FC Maroc WI II

1:1 M. Kohi (12′) – SG Schierstein

1:2 T. Akgün (36′) – SG Schierstein

1:3 M. Kohi (47′) – SG Schierstein

2:3 S. Serrar (80′) – FC Maroc WI II

3:3 S. Serrar (85′) – FC Maroc WI II

Endstand: 3:3