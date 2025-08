Die MSV-Köpi-Dose. – Foto: Marcel Eichholz

1.000.000 Bierdosen sorgen für satten Geldregen beim MSV Duisburg Die Köpi-Dosen fanden bei den MSV-Fans reißenden Absatz. Am Wochenende gab es deshalb einen ordentlichen Scheck für die Zebras.

Es war ein Marketing-Coup, bei dem es nur Gewinner gab. Anfang des Jahres hatte der MSV Duisburg in Zusammenarbeit mit der König-Pilsener-Brauerei und den Getränkemärkten von trinkgut eine limitierte Auflage von Bierdosen im Zebra-Look angekündigt. In den Sozialen Medien überschlugen sich die Anhänger vor Freude, der Ansturm war letztlich so groß, dass noch einmal nachproduziert werden musste. Am Samstag gab es dann einen satten Check für die Zebras.

20 Cent pro verkaufter Dose sollten an den Meidericher Spielverein gehen, so die einfache Rechnung im Frühjahr diesen Jahres. Mit dem dann folgenden Ansturm hätten wohl auch die kühnsten Optimisten nicht gerechnet. Die eigentlich limitierte Auflage war schon vor Verkaufsstart restlos vergriffen, nachdem einzelne trinkgut-Märkte die Dose vor dem offiziellen Verkaufsdatum auf die Ladenfläche gerollt hatten. Die Fans stürmten die Läden, sodass die restlichen Märkte nachzogen und so wohl etwas Einmaliges schafften. "Palettenweise sind die Dosen in die Kofferräume gewandert. Teilweise sind Fans stundenlang angereist, um die Duisburger Getränkemärkte zu stürmen", sagt Stefanie Will von der EDEKA Rhein-Ruhr Stiftung in den Vereinsmedien, die gemeinsam mit der Duisburger Traditionsbrauerei den jahrelangen Wunsch der Fans erfüllt hatte. "Wir kennen den Wunsch der Fans schon seit Jahren. Durch trinkgut hatten wir nun die Möglichkeit, diese Sonderedition umzusetzen", betont Madeline Huke, Sponsoring-Verantwortliche bei König Pilsener.