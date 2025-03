100.000 Euro oder Regionalliga-Aus: 1. FC Düren in Zugzwang

In jedem Fall stellt sich die Frage, in welcher Liga die Dürener im kommenden Jahr an den Start gehen wollen und können. Rein sportlich erhielte der Verein auch bei einem vorzeitigen Rückzug die Startberechtigung in der Mittelrheinliga (5. Liga), doch auch hierfür bedarf es gewisser finanzieller Mittel, um mindestens einen schlagkräftigen Kader auf die Beine zu stellen. Für Vereine aus der jüngeren Vergangenheit in einer ebenfalls finanziell prekären Situation ging es sogar direkt runter in die Kreisligen. Der 1. FC Kaan-Marienborn startet seit seinem Rückzug 2023/24 in der C-Liga, beim SV Straelen versucht man seit dieser Saison den Neuaufbau in der A-Liga. Ob die Dürener womöglich das gleiche Schicksal erwartet, wird sich womöglich schon sehr bald sagen können. Doch vor dem möglicherweise letzten Regionalliga-Spiel steht die Zukunft des 1. FC Düren - mehr denn je - in den Sternen.