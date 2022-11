100.000 Euro Marktwert: Kreisklassist angelt 23-jährigen Profi aus Rumänien Türk Sport Garching gelingt Transfer-Coup

Warum aber ausgerechnet beim FC Türk Sport Garching? Costeas Cousin lebt in München und ist als Schiedsrichter aktiv. „Er hat gesehen, dass wir in der Fairnesstabelle auf dem ersten Platz liegen und hat zu Paul gesagt: ‚Geh‘ sofort da hin!‘“, berichtet Cakir.

„Paul ist nach München gezogen, um Geld zu verdienen“, schildert Celal Cakir. Costea arbeitet jetzt in der Gastronomie und spielt Fußball nur noch nebenher. Mit 100.000 Euro Marktwert (transfermarkt.de) kickt der offensive Mittelfeldspieler in der Kreisklasse.

Gaz Metan ging im Frühjahr Bankrott. Nach der Rekordstrafe von 50 (!) Punkten Abzug musste die Mannschaft in die Abstiegsrunde. Gehälter wurden dem Vernehmen nach schon da nicht mehr gezahlt. Nach der Saison löste der Verein die Profiabteilung auf und startet jetzt in der vierten Liga. Costea musste seinen Jugendklub verlassen.

Garching – Was ein Knaller-Transfer ist Türk Sport Garching denn da gelungen? Paul Costea spielt ab jetzt für den Kreisklasse-Verein. Bis zum Sommer stand der 23-Jährige noch beim rumänischen Erstligisten Gaz Metan unter Vertrag. „Wir haben gute Kontakte nach oben“, erklärt Türk-Sport-Manager Celal Cakir den Transfer-Coup. Hinter dem Wechsel steckt allerdings auch eine tragische Fußball-Geschichte.

Fairness lohnt sich! Gute Arbeit aber eben auch: „Es spricht sich herum, dass wir hier im Verein viel richtig machen“, freut sich der Manager. Es ist nicht der erste Transfer-Coup, der Türk Sport Garching gelingt. Connections zu einem Bundesliga-Scout helfen Cakir enorm.

Türk Sport Garching gelingt der nächste Glücksgriff: „Aufstieg ist ein Muss“

„Eigentlich wollten wir in diesem Winter gar keinen Transfers tätigen“, sagt Cakir über den neuerlichen Glücksgriff: „Aber diese Möglichkeit mussten wir natürlich wahrnehmen.“ Bei einem gemeinsamen Essen mit Costea und seinem Cousin, brachte Türk Sport den Transfer am Mittwoch unter Dach und Fach.

Gzim Shala hat einen starken Kader beim Kreisklasse-Verein, den der Trainer in die nächste Liga führen soll. „Dieses Jahr ist der Aufstieg ein Muss“, sagt Cakir. Im Sommer war Türk Sport in der Relegation am SV Niederroth gescheitert. Aktuell steht Türk Sport Garching mit acht Punkten Vorsprung auf den FC Unterföhring II auf Platz eins der Kreisklasse 2. (moe)