10.000 Euro und ein Punkt zum Auftakt

Der MSV Duisburg kann auf ein rundum gelungenes Wochenende zurückblicken. Während die Profis in der 3. Liga einen Auftaktsieg gegen den SV Meppen einfuhren, marschierten die Frauen mittels Kantersieg in die zweite Runde des Niederrheinpokals. Die U19 hat derweil ihren Ligaauftakt beim FC Schalke 04 mit einem torlosen Unentschieden erfolgreich bestritten. Zudem kann sich das Nachwuchsleistungszentrum der Zebras über einen dicken Scheck freuen.
Unter den Augen von Profi-Co-Trainer Uwe Speidel, der bei den Zebras als Bindeglied zwischen der ersten Mannschaft in der 3. Liga und dem NLZ fungieren soll, hat die U19 am Sonntag ein achtbares Remis auf Schalke eingefahren. Besonders unter Beobachtung stand dabei Reda Haddou, der derzeit ein regelmäßiger Trainingsgast bei den Profis ist und dort die Position des noch verletzten Linksverteidigers Frederik Christensen einnimmt.
Der neue U19-Coach, Florian Schnorrenberg, resümierte den Saisonauftakt seiner Elf in den Vereinsmedien: "Das ist ein gutes Ergebnis gegen einen starken Gegner. Wir haben wenig Chancen zugelassen und hatten auch Momente, in denen wir torgefährlich wurden. Leider hat uns da oft der letzte Pass gefehlt. Es gibt mit Sicherheit Steigerungspotential, aber wir haben uns den Punkt erkämpft."
Bereits einen Tag früher gab es im NLZ Grund zur Freude. Im Rahmen des Drittliga-Spiels der Zebras gegen Meppen überreichte Jens Thiem vom Fanclub Innenhafen dem NLZ-Leiter Uwe Schubert einen Spendenscheck in Höhe von 10.000 Euro. "Das NLZ ist schon seit einigen Jahren unser Partner. Uns ist es sehr wichtig den Nachwuchs in Duisburg zu fördern! Seit der Gründung unseres Vereins haben wir dem Nachwuchs in Duisburg schon über 190.00 Euro gespendet”, betonte Thiem stolz. Schubert ergänzte: "Das ist eine überragende Leistung vom Fanclub Innenhafen. Ich bin sehr glücklich über die Zusammenarbeit und bin immer gerne Gast beim Fanclub Innenhafen! Das ist einfach ganz toll für unser NLZ."
In der Liga geht es für die U19-Junioren am Sonntag, den 23. August mit dem Derby bei Rot-Weiss Essen weiter. Zuvor testet die Schnorrenberg-Elf noch an diesem Donnerstag gegen den SV Meppen. Auch die Zweitrunden-Partie im DFB-Pokal ist inzwischen terminiert. Am Sonntag, den 30. August, empfängt der MSV an der Westender Straße Energie Cottbus.