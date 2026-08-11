10.000 Euro und ein Punkt zum Auftakt Für den Nachwuchs des MSV Duisburg war es ein gutes Wochenende. von Marcel Eichholz · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Das ist das Logo des MSV Duisburg. – Foto: Marcel Eichholz

Der MSV Duisburg kann auf ein rundum gelungenes Wochenende zurückblicken. Während die Profis in der 3. Liga einen Auftaktsieg gegen den SV Meppen einfuhren, marschierten die Frauen mittels Kantersieg in die zweite Runde des Niederrheinpokals. Die U19 hat derweil ihren Ligaauftakt beim FC Schalke 04 mit einem torlosen Unentschieden erfolgreich bestritten. Zudem kann sich das Nachwuchsleistungszentrum der Zebras über einen dicken Scheck freuen.

Unter den Augen von Profi-Co-Trainer Uwe Speidel, der bei den Zebras als Bindeglied zwischen der ersten Mannschaft in der 3. Liga und dem NLZ fungieren soll, hat die U19 am Sonntag ein achtbares Remis auf Schalke eingefahren. Besonders unter Beobachtung stand dabei Reda Haddou, der derzeit ein regelmäßiger Trainingsgast bei den Profis ist und dort die Position des noch verletzten Linksverteidigers Frederik Christensen einnimmt. Der neue U19-Coach, Florian Schnorrenberg, resümierte den Saisonauftakt seiner Elf in den Vereinsmedien: "Das ist ein gutes Ergebnis gegen einen starken Gegner. Wir haben wenig Chancen zugelassen und hatten auch Momente, in denen wir torgefährlich wurden. Leider hat uns da oft der letzte Pass gefehlt. Es gibt mit Sicherheit Steigerungspotential, aber wir haben uns den Punkt erkämpft."