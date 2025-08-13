 2025-08-11T11:59:41.423Z

Allgemeines
Schonnebeck ist bereit.
Schonnebeck ist bereit. – Foto: Arno Wirths

1000 Zuschauer? SpVg Schonnebeck ist heiß auf den Saisonstart

Die SpVg Schonnebeck eröffnet in einem Essener Derby bei der DJK Adler Union Frintrop am Freitagabend die Saison in der Oberliga Niederrhein. Dirk Tönnies ist motiviert und vorsichtig zugleich.

Mit einem 10:1-Kantersieg beim SSV Grefrath ist der Auftakt in die Pflichtspielsaison 2025/26 der SpVg Schonnebeck mehr als gelungen. Am Freitag wartet in der Oberliga Niederrhein aber ein anderes Kaliber, denn im Eröffnungsspiel wartet auf den zweifachen Vizemeister der motivierte Aufsteiger DJK Adler Union Frintrop.

Wie zu hören ist, könnte die Oberliga-Saison mit über 1.000 Zuschauern in Frintrop eröffnet werden. Ein mehr als würdiger Rahmen für ein spannendes Spiel, vor dem Dirk Tönnies aber auch warnt: Es ist immer unangenehm, bei einem Aufsteiger zu starten. Wir wollen dennoch unser Spiel durchdrücken, sind aber auch vorsichtig." Das hat der Schonnebeck-Coach im neuen Oberliga-Niederrhein-Podcast von FuPa erzählt.

Ein motivierter Aufsteiger ist zum Auftakt immer ein schwieriger Gegner, schließlich reiten Frintrop und Co. noch auf ihrer Euphoriewelle. Deshalb haben sich die "Schwalben" auch schon auf das Pokalspiel beim Bezirksligisten Grefrath intensiv vorbereitet. "Wir sind das Spiel so angegangen, als ob es das erste Meisterschaftsspiel wäre", sagt Tönnies. Ein derartiger Kantersieg ist unter Flutlicht nicht zu erwarten, vielleicht wird es wieder so spannend wie beim bis dato letzten Duell: Am 27. März 2024 gewann Schonnebeck vor 500 Zuschauern knapp mit 3:2.

Was er, Sebastian Siebenbach vom FC Büderich und Bekim Kastrati vom SC St. Tönis ansonsten noch erzählt haben, hört ihr hier (oder siehe unten):

