1000 Zuschauer? SpVg Schonnebeck ist heiß auf den Saisonstart

Mit einem 10:1-Kantersieg beim SSV Grefrath ist der Auftakt in die Pflichtspielsaison 2025/26 der SpVg Schonnebeck mehr als gelungen. Am Freitag wartet in der Oberliga Niederrhein aber ein anderes Kaliber, denn im Eröffnungsspiel wartet auf den zweifachen Vizemeister der motivierte Aufsteiger DJK Adler Union Frintrop.
Ein motivierter Aufsteiger ist zum Auftakt immer ein schwieriger Gegner, schließlich reiten Frintrop und Co. noch auf ihrer Euphoriewelle. Deshalb haben sich die "Schwalben" auch schon auf das Pokalspiel beim Bezirksligisten Grefrath intensiv vorbereitet. "Wir sind das Spiel so angegangen, als ob es das erste Meisterschaftsspiel wäre", sagt Tönnies. Ein derartiger Kantersieg ist unter Flutlicht nicht zu erwarten, vielleicht wird es wieder so spannend wie beim bis dato letzten Duell: Am 27. März 2024 gewann Schonnebeck vor 500 Zuschauern knapp mit 3:2.
Was er, Sebastian Siebenbach vom FC Büderich und Bekim Kastrati vom SC St. Tönis ansonsten noch erzählt haben, hört ihr hier (oder siehe unten):
Die Redaktion von FuPa Niederrhein betreibt unter dem Deckmantel "FuPalaver" drei Podcasts. Während der Oberliga-Niederrhein-Podcast montags erscheint, folgt das Grotenburg-Geflüster wöchentlich bis zweiwöchentlich unmittelbar vor oder nach dem jeweiligen Spieltag. Als FuPalaver selbst werden unregelmäßig längere Interviews veröffentlicht, die aber nicht fest im Redaktionsalltag implementiert werden. Situationen bestimmen Themen!
Die Oberliga Niederrhein steht auf FuPa besonders im Fokus, das liegt natürlich nicht zuletzt am Status der Liga im Fußballverband Niederrhein (FVN). Das Aushängeschild im wird mindestens die gesamte Hinrunde mit beiden Podcast-Formaten aufgearbeitet, dann wird Bilanz gezogen. Schickt uns Feedback zu den Episoden gerne jederzeit an fupa@rp-digital.de oder per Instagram an @fupaniederrhein.
Ihr findet FuPalaver überall dort, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt euch die neue Folge aber auch direkt hier im Artikel anhören - viel Spaß!