1000 Zuschauer erleben Hallenfußball "fast wie vor Corona" Teaser HALLE: +++ Viele Gäste, nette Gespräche und der Gastgeber auf dem Podest: Hartmut "Otto" Decher kann zufrieden sein mit dem 35. Mittelhessen-Cup in Dutenhofen, der endlich wieder stattfand +++

WETZLAR-DUTENHOFEN. Wer mit Hartmut Decher durch die Sport- und Kulturhalle Dutenhofen läuft, der sollte Zeit mitbringen. Der Mitorganisator des 35. Mittelhessen-Cups des heimischen Fußballclubs SC Münchholzhausen/Dutenhofen war der gefragteste Ansprechpartner an diesem Wochenende. Immer wieder musste "der Otto", gekleidet mit Vereinspullover und Trainingshose, den ein oder anderen Zuschauer begrüßen, Thekenprobleme lösen - und natürlich ging sein Blick immer wieder in die Halle. Denn Decher wollte natürlich wissen, was "sein" SC so ablieferte. "Die Stimmung ist gut, die Besucher sind zahlreich, und es fühlt sich fast wieder an wie vor Corona. Aber eben nur fast", sagte "Otto".