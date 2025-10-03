1000-Prozentige vermasselt: Stürmer Heinz lässt Bayern II verzweifeln!

Die wohl spannendste Partie an diesem Regionalliga-Feiertagsspieltag ging im Xaver-Bertsch-Sportpark in Ansbach über die Bühne, in der sich die heimische Spielvereinigung und die "Kleinen Bayern" 1:1 unentschieden trennten. Trotz zahlreicher hochkarätiger Möglichkeiten kam die Elf von Holger Seitz nicht über das aus Ansbacher Sicht etwas glückliche Remis hinaus - und bleibt auch im vierten Spiel in Folge ohne Dreier. Im Gegensatz dazu wahren die Nullneuner auch in der sechsten Partie in Serie den Nimbus des Unbesiegbaren, bleiben auf Erfolgskurs und rücken in der Tabelle auf Rang acht vor.

Zwei weitere Punkteteilungen gab's in Aubstadt und Augsburg, wo zum einen im Unterfranken-Derby die Mannschaft von Claudiu Bozesan gegen Viktoria Aschaffenburg nicht über ein 0:0 hinauskam - und zum anderen die SpVgg Hankofen-Hailing ein 1:1 auf fremden Geläuf erreichen konnte.