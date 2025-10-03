1000-Prozentige vermasselt: Stürmer Heinz lässt Bayern II verzweifeln!

Die wohl spannendste Partie an diesem Regionalliga-Feiertagsspieltag ging im Xaver-Bertsch-Sportpark in Ansbach über die Bühne, in der sich die heimische Spielvereinigung und die "Kleinen Bayern" 1:1 unentschieden trennten. Trotz zahlreicher hochkarätiger Möglichkeiten kam die Elf von Holger Seitz nicht über das aus Ansbacher Sicht etwas glückliche Remis hinaus - und bleibt auch im vierten Spiel in Folge ohne Dreier. Im Gegensatz dazu wahren die Nullneuner auch in der sechsten Partie in Serie den Nimbus des Unbesiegbaren, bleiben auf Erfolgskurs und rücken in der Tabelle auf Rang acht vor.
Zwei weitere Punkteteilungen gab's in Aubstadt und Augsburg, wo zum einen im Unterfranken-Derby die Mannschaft von Claudiu Bozesan gegen Viktoria Aschaffenburg nicht über ein 0:0 hinauskam - und zum anderen die SpVgg Hankofen-Hailing ein 1:1 auf fremden Geläuf erreichen konnte.
Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten endet die Partie torlos 0:0. Insbesondere die Heimelf hatte immer wieder die Führung auf dem Fuß, konnte die vielen Möglichkeiten aber nicht in Zählbares ummünzen, da die Effizienz vor dem Tor fehlte. Für die Gäste ein gewonnener Auswärtspunkt, für die Elf von Claudiu Bozesan eher zwei verlorene Punkte. Aubstadt klettert in der Tabelle dennoch vorerst um einen Rang nach oben auf die Vier, die Viktoria ebenfalls, sie steht nun auf Platz dreizehn.
Die Roten kamen besser in Spiel, machten von Anfang an Druck und hatten sogleich sehr gute Chancen zur Führung. Doch mit dem ersten zwingenden Angriff der Hausherren legten diese nach einem Treffer von Ücüncü nach rund 20 Minuten zu diesem Zeitpunkt ziemlich überraschend vor. Die Bayern mussten sich in der Folge sammeln, Ansbach setzte weitere Nadelstiche. Die Führung für die Nullneuner ging zur Pause in Ordnung.
In Hälfte zwei erhöhten die Kleinen Bayern weiter das Tempo und kamen in der 60. Minute zum verdienten Ausgleich durch Deziel. In der Folge gab's Torschüsse hüben wie drüben, wobei die Gäste die größeren Möglichkeiten hatten. Die allergrößte zum 2:1 hatte kurz vor Schluss dann Bayerns Anton Heinz auf dem Fuß, der mehr oder weniger den Ball im leeren Tor nicht unterbrachte, sondern ihn knapp über den Querbalken setzte. Eine Szene, die dem FCB'ler wohl noch länger Alpträume bereiten dürfte. Fazit: Am Ende ein etwas glücklicher Punktgewinn für die Mannen von Niklas Reutelhuber. Die Bayern wurden für ihren Chancen-Wucher am Ende mit dem einen Punkt bestraft.