1000 Fans sehen Kreisliga-Derby – 8-Tore-Mann in der B-Klasse Kreis-Highlights: Elfmeter-Flut am Haselbacher Sportplatz +++ Bezirksliga-Anwärter Auerbach fängt sich sechs Stück +++ Mario Schieder vom SV Erzhäuser erlebt den Tag seines Lebens von Florian Würthele · Heute, 14:15 Uhr · 0 Leser

Der Oster-Lokalschlager in der Kreisliga Nord zwischen Grafenwöhr (in Gelb) und Trabitz zog die Massen an. – Foto: Florian Danninger

Sensationelle Einzelleistungen – darunter ein achtfacher sowie ein siebenfacher Torschütze im B-Klassenbereich –, eine Mega-Zuschauerkulisse im Kreisoberhaus, wilde Ritte oder (Fast-)Sensationen: Das lange Osterwochenende im Oberpfälzer Amateurfußball bot allerhand Highlights. Wir haben wieder einige davon aus dem Kreisbereich für Euch herausgesucht:

Kreis Regensburg Kreisklasse 1







Derbys schreiben bekanntlich ihre eigenen Gesetze. Die „Crunchtime“ beim Kreisklassen-Match am Karsamstag in Thalmassing belegt diese alte Fußballerweisheit ganz schön. Lange stand es 1:0. Alteglofsheim glich in der 88. Minute aus, ehe die Heimelf in der vierten und fünften Minute der Nachspielzeit doppelt zustach. Und sich doch noch den Derbydreier schnappte. Zwischendrin gab es obendrein Gelb-Rot gegen die Gäste.





Kreisklasse 2







Einen Sahnetag erwischte



Einen Sahnetag erwischte Julian Sax vom SC Regensburg II. Der 27-Jährige steuerte fünf Tore zum 8:0-Kantersieg seines Teams bei. Kurioserweise war das nicht der höchste Sieg des Tages in der Kreisklasse 2. Den landete die SpVgg Stadtamhof. Und zwar mit einem 9:0 gegen eine personell dezimierte Fortuna Regensburg II.





Kreisklasse 3







Um Haaresbreite schrammte der TSV Deuerling an der allersten Saisonniederlage vorbei. 300 Zuschauer im Hinterseebergstadion bekamen eine vollgepackte Schlussphase aufgetischt. Die letzten Spielminuten sahen zwei Tore, vier Gelbe und eine Gelb-Rote Karte. In der 88. Minute ging der Tabellendritte Freihausen/Batzhausen in Führung und als alles schon mit Deuerling Premieren-Niederlage rechneten, schlug die Heinze-Elf in der 90.+5 Minute zurück – in Person des Ex-Landesligakickers Niklas Scheuerer.



A-Klasse 1







Drei Ampelkarten in der absoluten Schlussphase einer Partie – das gibt es auch nicht so oft. Zwischen Moosham und Rosenhof hatte der Referee am Gründonnerstag hintenraus nochmal einiges zu tun. Die Gründe für die Hinausstellungen: wiederholtes Foulspiel, Ballwegschlagen und Meckern. Inmitten all des Trubels traf der Gastgeber in der Nachspielzeit zum vielumjubelten Last-Minute-Sieg.







Sogar zweistellig machte es der ehemalige Bezirksliga-Vizemeister aus Sulzbach. Wer sonst als Tormaschine





Kreis Amberg/Weiden Sogar zweistellig machte es der ehemalige Bezirksliga-Vizemeister aus Sulzbach. Wer sonst als Tormaschine Alex Kruppa war beim 11:0 gegen Schlusslicht Sünching III/Mötzing II der Mann des Tages. Fünf Mal traf der 27-Jährige ins Schwarze und legte zwei weitere Tore vor – darunter seinen eigenen Elfmeter. Kruppas irre Bilanz in dieser Saison: 44 Tore und 17 Assists in 19 A-Klassen-Spielen. Kreisliga Nord







Über dieses Spiel muss gesprochen werden! Roundabout 1000 Leute wollten sich den Oster-Lokalschlager zwischen Grafenwöhr und Trabitz in der Kreisliga Nord nicht entgehen lassen. Was für eine Kulisse! Im Vorfeld der Partie war viel gesprochen worden. Unter anderem über die Einkaufspolitik das Gastvereins, der auf dem Transfermarkt ja immer wieder beim Nachbarn „wildert“. Auf dem Platz fand die SVG die passende Antwort. Jenan Kešetović erzielte wenige Minuten nach seiner Einwechslung das „goldene Tor“ (30.) zugunsten der Mannschaft von Trainer „Bobby“ Bafra, die sich so die Pole Position zurückholte.







Zwei Stunden zuvor sollte Liga ein fast schon sensationelles Ergebnis erleben. Nie und nimmer hätte man erwartet, dass der bisherige Tabellenführer SV 08 Auerbach beim Rangneunten aus Haidenaab mit 0:6 eine furchtbare Klatsche beziehen würde. Die bislang in der Fremde noch ungeschlagenen Bergstädter hatten einen mehr als gebrauchten Tag bei der einzigen Mannschaft im Klassement aus dem Bezirk Oberfranken.



Kreisliga Süd







Der junge Bezirksliga-Unterbau des FC Weiden-Ost machte einmal mehr seinem Ruf als Favoritenschreck auf eigenem Terrain alle Ehre. Diesmal knöpften sich die Schlesinger-Mannen Ligaprimus SV Raigering vor. Jonas Zeiler markierte Mitte des zweiten Durchgangs das Tor des Tages.



Kreisklasse Ost







Neun Tore, drei Platzverweise, zwei Elfmeter. Die Kreisklassen-Begegnung in Schönkirch bot allerhöchsten Unterhaltungswert. Es war ein wilder Ritt. Schon in der ersten Halbzeit klingelte es fünfmal in einem der beiden Gehäuse. Den finalen Stich zum 5:4-Sieg setzten die Hausherren schließlich in der 81. Minute.







Den macht er so wohl nur einmal in seinem Fußballerleben: Routinier



A-Klasse Nord



Den macht er so wohl nur einmal in seinem Fußballerleben: Routinier Volkan Kuzpinari vom Kreisklassisten TSV Pleystein verwandelte eine Ecke sehenswert und direkt im Tor. Und das in der Nachspielzeit. Es war der Schlusspunkt zum 3:3 im Pleysteiner Heimmatch gegen die DJK Weiden.A-Klasse Nord



Für einen Quattrick, also vier aufeinander folgenden Tore desselben Spielers, zeichnete



A-Klasse West



Für einen Quattrick, also vier aufeinander folgenden Tore desselben Spielers, zeichnete Pascal Behringer verantwortlich. Bemerkenswert daran: Für dieses Kunststück benötigt der erfahrene Mittelfeldmann der Sportfreunde Upo lediglich 25 Minuten (14., 23., 34., 39.).A-Klasse West



Die beiden Dominatoren der A-Klasse West maßen am Karsamstag in Waldeck die Kräfte. Heraus sprang ein 1:1-Unentschieden – weil die Gäste kurz vor Schluss durch Moritz Dötsch noch ausgleichen konnten. Damit bleibt Spitzenreiter SV Waldeck zwei Punkte vor dem Konkurrenten. Dass die beiden Teams Platz 1 und 2 unter sich ausmachen werden, ist eh längst beschlossene Sache.



B-Klasse Ost







Kann man mal so machen:



B-Klasse West



Kann man mal so machen: Uyi Ogeiva vom B-Klassisten SG Wildenau traf in einem Spiel sieben Mal. Dabei schnürte er in beiden Halbzeit einen lupenreinen Hattrick. Zwei Tage später ließ es der Nigerianer ruhiger angehen und steuerte zum 3:0-Heimsieg „nur“ einen Treffer bei. Acht Buden binnen gut 48 Stunden – Chapeau.B-Klasse West



Eine ähnlich tolle Einzelleistung lieferte





Kreis Cham/Schwandorf Eine ähnlich tolle Einzelleistung lieferte Max Pickert ab. Der Angreifer in Diensten des B-Klassisten SG Mehlmeisel/Fichtelberg schoss am Samstag den Gegner im Alleingang ab. Alle sechs Mannschaftstore gingen auf sein Konto. Alle Achtung! Kreisliga Ost







0:2 und später 1:3 in Rückstand, bewies die SG Schloßberg Moral. Doppelpacker Samuel Burgfeld & Co. schossen in Mitterdorf nach dem Seitenwechsel noch einen 5:3-Sieg heraus. Die nach der Winterpause taumelnden Mitterdorfer sind durch den erneuten Ausrutscher Relegationsplatz zwei los.



Kreisklasse Nord







Zu einem richtigen Spektakel avancierte das Kreisklassen-Spiel im Schwandorfer Nordosten. Nach 45 Minuten (Halbzeitstand 2:1) war noch nicht abzusehen, was da noch kommen würde. Zwischenzeitlich zog der SC Weinberg auf 4:1 davon und die Partie schien entschieden. Doch dann robbte sich Neunburg vorm Wald nochmal heran und glich schließlich in Minute 87 per Elfmeter zum 4:4 aus. Das letzte Wort war damit aber noch nicht gesprochen. Dieses hatten die Platzherren. Sie setzten in der fünften Minute der „Overtime“ den Lucky Punch zum 5:4 – ausgerechnet durch ein Eigentor. Einen Sieger hätte dieses verrückte Fußballspiel wohl nicht verdient gehabt.



Kreisklasse Süd







Zum Gipfeltreffen Erster gegen Zweiter kam es am Ostermontag in der Kreisklasse Süd. In einem ansehnliches und größtenteils fairen Kick wirkte Tabellenführer FC Stamsried vor gut 150 Fans abgeklärter. Letztendlich musste der bis dato unbesiegte SV Erzhäuser die erste Saisonniederlage einstecken. Somit dürfte die Meisterschaft zugunsten Stamsrieds entschieden sein (neun Punkte Vorsprung bei einem absolvierten Spiel mehr).



A-Klasse Nord







Kuriose Elfmeter-Flut am Haselbacher Sportplatz: Zur Halbzeitpause stand es 2:2; sämtliche vier Einschüsse resultieren aus einem Foulelfmeter! Später sahen die Zuschauer dann doch noch zwei Tore aus dem Spiel heraus.



B-Klasse KK Süd



