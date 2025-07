1000 Fans begrüßen Mönchengladach in Rottach-Egern

Das Trainingslager von Borussia Mönchengladbach in Rottach-Egern hat begonnen. Rund 1000 Fans verfolgten die ersten Einheiten am Wochenende.

Rottach-Egern – Strahlender Sonnenschein begrüßte die Fohlen am Tegernsee. Rund 1000 Fans verfolgten die erste Trainingseinheit des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach am Samstag im Stadion im Birkenmoos. Zu sehen bekamen sie eine gut zweistündige Einheit mit vielen Pass- und Spielformen und zahlreichen Laufeinheiten.

Robin Hack und Julian Weigl kehrten nach verletzungs- beziehungsweise krankheitsbedingter Pause wieder ins Training zurück. Auch von einigen Neuzugängen bekamen die Fans einen ersten Eindruck: Haris Tabakovic sowie Rocco Reitz, Lukas Ullrich und Oscar Fraulo von der U21 trainierten erstmals mit der Mannschaft. In den kommenden Trainingstagen in Rottach-Egern will Trainer Gerardo Seoane die neuen Spieler in die Mannschaft integrieren.