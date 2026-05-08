– Foto: SV Olympia Laxten

Die Frauenmannschaft des SV Olympia Laxten hat abseits des Platzes ein starkes Zeichen gesetzt. Im Rahmen des Barmenia Gothaer Cups sammelten die Meisterinnen der 1. Kreisklasse Süd gemeinsam mit Unterstützern eine Spendensumme von 1.000 Euro für das Frauenhaus in Lingen.

Ziel der Tombola war es, den Erlös an das SKF Ems-Vechte zu spenden.

Die Damen des SV Olympia Laxten richteten im Februar die zweite Auflage des Barmenia Gothaer Cups aus. Die Gelegenheit nutzte die Mannschaft, um zusätzlich eine Tombola auf die Beine zu stellen. Zahlreiche Sponsoren und Unterstützer stellten dafür Gewinne zur Verfügung, wodurch viele Teilnehmer für die Aktion begeistert werden konnten.

Die Mannschaft bedankte sich ausdrücklich bei allen Teilnehmern, Helfern und Unterstützern, die zum Gelingen der Aktion beigetragen haben.

Am Ende kam eine Spendensumme von 1.000 Euro für das Frauenhaus in Lingen zusammen. Die Übergabe der Spende wurde inzwischen erfolgreich umgesetzt.

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