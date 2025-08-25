100 Tore: „Waldi“ knackt die Schallmauer!

Beim spektakulären 5:5 in Bramsche machte er die Marke voll und das ganz typisch „Waldi“: mit einem Dreierpack! Mit seiner Treffsicherheit und seinem unermüdlichen Einsatz ist er längst ein unverzichtbarer Leistungsträger unserer Ersten.

Jonas „Waldi“ Griep hat es geschafft: In nur 89 Spielen erzielte er bereits 100 Treffer für den BV Clusorth-Bramhar, eine unglaubliche Quote für einen gerade einmal 21-Jährigen.

Coach Marius Frerich über seinen Offensivspieler: „Eine überragende Quote von einem überragenden Spieler. Wir sind sehr glücklich, dass Waldi nun schon seit dreieinhalb Jahren Teil unseres Teams ist und sich trotz interessanter Angebote von höherklassigen Vereinen immer wieder für uns entschieden hat. Er ist unsere Tormaschine, das beweisen auch seine 8 Tore in den ersten 3 Saisonspielen. Beeindruckend, wie stark er nach seiner halbjährigen Verletzungspause zurückgekehrt ist.

Neben dem Platz ist er genauso wertvoll: ein klasse Typ, mit dem es einfach Spaß macht, Zeit zu verbringen. Wir hoffen, dass das noch lange so bleibt. Herzlichen Glückwunsch zu dieser großartigen Marke, „Waldi“! Und auf viele weitere Tore.“

Zur Feier des Meilensteins überreichte ihm die Mannschaft ein Sondertrikot – als Anerkennung für seine Tore, seine Leidenschaft und seinen großen Beitrag zum Team.