10:0-Tore: Verden mit erfolgreichem Doppeltest Spätes Siegtor gegen Bornreihe +++ Kantersieg in Dörverden von FuPa Lüneburg · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lennart Blömer

Vor dem Highlightspiel gegen Bundesligist Werder Bremen war der FC Verden 04 am Dienstagabend gleich doppelt im Einsatz. Der aufgeteilte Kader ging aus den Vergleichen mit dem SV Blau-Weiß Bornreihe und dem TSV Dörverden jeweils siegreich vor.

Wesentlich enger verlief erwartungsgemäß das Gastspiel im Teufelsmoor. Der SV Blau-Weiß Bornreihe - als Landesliga-Meisterschaftsfavorit gehandelt - stellte die Reiterstädter vor Herausforderungen. Lange blieb es trotz Möglichkeiten auf beiden Seiten beim torlosen Remis. In der 82. Minute gelang schließlich Gastspieler Tyrese Voß das Siegtor.

In Dörverden herrschten dagegen von Beginn an klare Verhältnisse. Der Oberligist stellte den Zwei-Klassen-Unterschied zur Schau, führte zur Pause bereits mit 4:0. Auch nach dem Seitenwechsel zeigte er sich in Torlaune und verpasste nur knapp einen zweistelligen Erfolg. erzielte ein Drittel der neun Treffer. Jalte Röpe sowie der fest vom Bremer SV verpflichtete Lucas Uwandu netzten jeweils doppelt ein. An seinem FCV-Debüttor erfreute sich Ruwen Albrecht.