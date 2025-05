"100-Tore-Mann" steigt nicht nur eine, sondern zwei Spielklassen auf

Seit Sommer 2022 schießt der 27-jährige Aleksandar Djordjevic Tore am Fließband für den TuS Eichlinghofen, der am vergangenen Freitag in die Landesliga aufgestiegen ist, nachdem es in den beiden Vorjahren zweimal knapp nicht geklappt hatte.

Doch der Torjäger, der 95 Ligatreffer (40, 32 und aktuell 23) für Eichlinghofen erzielt hat, wird den Verein verlassen, um sich nochmal in höheren Sphären zu probieren. Nachdem Westfalenligist BSV Schüren am Sonntag den Klassenerhalt perfekt gemacht hat, verkündete der Vorsitzende Peter Seifert nun die Verpflichtung des Stürmers.