100. Tor von Friesdorf bringt Frechen 20 den Sieg über Wegberg-Beeck

Der 100. Frechen-Treffer von Patrick Friesdorf wird zum goldenen Moment eines disziplinierten Auftritts: Die SpVg Frechen 20 beendet die Serie des FC Wegberg-Beeck und feiert einen 1:0-Auswärtssieg.

In einer Partie, die über weite Strecken von intensiver Zweikampfführung, hoher Disziplin und wenigen klaren Torabschlüssen geprägt war, avancierte Patrick Friesdorf mit einem verwandelten Foulelfmeter kurz vor Schluss zum Matchwinner. Sein Treffer war nicht nur das Siegtor – es war gleichzeitig das 100. Pflichtspieltor, das er für Frechen erzielte. Beeck, zuvor fünf Spiele ungeschlagen, musste sich damit erstmals seit Wochen wieder geschlagen geben.

Beide Teams begannen organisiert, engmaschig und mit viel Respekt vor der gegnerischen Stärke. Frechen trat früh stabil auf, wie Trainer Okan-Tamer Özbay schilderte: „Es war durchweg eine sehr konzentrierte und disziplinierte Leistung meiner Mannschaft.“ Seine Elf dominierte die Ballbesitzphasen: „Wir hatten mehr Spielanteile, sind mit geduldiger Spielweise immer wieder in die gegnerische Hälfte gekommen, aber noch nicht zwingend genug.“

Wegberg-Beeck stand kompakt, verdichtete das Zentrum und lauerte auf Umschaltmomente. Die beste Chance des ersten Durchgangs gehörte dem Gastgeber: Marc Kleefisch verzog aus guter Position knapp. Frechens Keeper Oskar Hill entschärfte zudem eine Halbchance aus spitzem Winkel – viel mehr ließ die aufmerksame Defensive der Gäste aber nicht zu.

Mehr Druck nach der Pause – Frechen steigert die Durchschlagskraft

Mit Wiederbeginn verlagerte sich das Spiel endgültig in Beecks Hälfte. Özbay: „In der zweiten Halbzeit hatten wir dann viel mehr Chancen – einmal taucht der Torwart gut ab, hält gegen Tim Dilley, und Hasan Ali chippt den Ball über den hochstehenden Torwart, aber eben leider auch übers Tor.“

Die größte Gelegenheit hatte Patrick Friesdorf selbst: „Sein Schuss wird auf der Linie geklärt,“ so sein Trainer. Auch die Einwechslungen wirkten: „Vranken und Tokumoto haben gut Wind gebracht. Vor den Wechseln hatte Wegberg eine leichte bessere Phase, danach hat es sich wieder neutralisiert.“

Der späte Elfmeter entscheidet – und erzählt eine besondere Geschichte

Als das 0:0 bereits realistisch schien, griff in der 86. Minute ein Frechener Joker entscheidend ein. Tokumoto wurde im Strafraum getroffen – Schiedsrichter Maurizio Häfele zeigte auf den Punkt. Özbay:„Der Kontakt an Tokumoto war da – und Friesdorf verwandelt den eiskalt.“

Der Rest war Jubel – und Vereinsgeschichte. „Friesdorf macht das 100. Tor für Frechen 20, das ist eine schöne Geschichte – und dann auch noch das Siegtor.“

Beeck verlor nicht nur das Spiel, sondern in der Schlussphase auch Niklas Koppitz nach Gelb-Rot. Trainer Albert Deuker fasste den Abend knapp, aber eindeutig zusammen:

„Heute ist es schwierig, das Spiel rational zu beurteilen. Wir verlieren Punkte und Koppitz.“

Auch Frechen erhielt kurz vor dem Abpfiff eine Gelb-Rote Karte – Hassan Ali wird kommende Woche fehlen. Auswärts beim formstarken FC Wegberg-Beeck zu gewinnen, zumal mit einer so geschlossenen Leistung, wertet Özbay hoch ein: „Das ist natürlich ein Riesensieg.“