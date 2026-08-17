10:0 - SV Eutingen zündet Feuerwerk im DFB-Pokal der Frauen

In den PlayOffs des DFB-Pokal der Frauen landete Württemberg-Vertreter SV Eutingen einen fulminanten 10:0-Erfolg gegen Regionalligist SV Eutingen. Nun geht es in der 1. Runde weiter, dort erwartet der Verbandsligist den FC Carl Zeiss Jena aus der 2. Frauen-Bundesliga.
VfR Wormatia Worms – SV Eutingen 0:10
Schiedsrichter: Michelle Gottdang - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Nina Notter (7.), 0:2 Tia Luz (12.), 0:3 Jana Rinderknecht (29.), 0:4 Jana Rinderknecht (32.), 0:5 Jana Rinderknecht (43.), 0:6 Julia Chrzanowski (45.), 0:7 Tia Luz (56.), 0:8 Tia Luz (61.), 0:9 Lisa Baderschneider (70.), 0:10 Lisa Baderschneider (85.)
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Alle Spiele der Play-Offs
Sa., 15.08.26 11:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - VfL Bochum 0:6
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr FC Jesteburg-Bendestorf - Hertha BSC 0:5
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr FC Schalke 04 - Hannover 96 7:0
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr MSV Duisburg - Borussia Mönchengladbach 1:2
So., 16.08.26 12:00 Uhr Holstein Kiel - 1. FC Magdeburg 0:3
So., 16.08.26 12:00 Uhr Chemnitzer FC - SF/BG Marburg 0:6
So., 16.08.26 13:00 Uhr VfR Wormatia Worms - SV Eutingen 0:10
So., 16.08.26 14:00 Uhr ATS Buntentor - SV BW Berolina Mitte 49 3:0
So., 16.08.26 14:00 Uhr VfR Warbeyen - FC Viktoria 1889 Berlin 1:3
So., 16.08.26 14:00 Uhr FSV Babelsberg 74 - 1. FFC Turbine Potsdam 0:4
So., 16.08.26 14:00 Uhr 1. FFV Erfurt - FC Ingolstadt 04 2:5
So., 16.08.26 14:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - SpVgg Greuther Fürth 1:3
So., 16.08.26 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - SG 99 Andernach 1:2
So., 16.08.26 15:00 Uhr FC St. Pauli - SV Meppen 0:1
So., 16.08.26 16:00 Uhr TSV Alemannia Freiburg-Zähringen - SC Sand 0:7
So., 16.08.26 17:00 Uhr Karlsruher SC - TuS Issel 8:0
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